IN KAART. Eerst zorgverleners of toch ouderen? Zo verdeelde Europa eerste coronavaccin

Er komt kritiek op de beslissing om medisch ziekenhuispersoneel en de eerstelijnszorgverleners in ons land - denk: huisartsen, ziekenhuispersoneel of tandartsen - slechts op de tweede plaats te vaccineren, na de bewoners en het personeel in woonzorgcentra. Niet overal is dat de geldende strategie. Wie kreeg de eerste prik in de rest van Europa? Een overzicht.

Een week geleden kreeg Jos Hermans (96) als eerste persoon in ons land officieel een coronavaccin toegediend, in navolging van de vaccinatiestrategie waarbij onder andere rusthuisbewoners en het personeel van de woonzorgcentra voorrang krijgen voor een prik. Het medisch ziekenhuispersoneel en de eerstelijnszorgverleners mogen vanaf maart als tweede in de rij gaan staan voor een spuitje. Niet alleen huisartsen, maar ook tandartsen, apothekers en kinesisten - die dus niet in een ziekenhuis werken - vallen onder die noemer.

Dat kon al op kritiek rekenen. In een open brief hekelen enkele artsen van het AZ Sint-Jan Brugge en een arbeidsgeneesheer voor stad Brugge dat zorgverleners niet als eerste worden gevaccineerd. “Een snelle vaccinatie van deze groep zou het gigantische absenteïsme door Covid-19 en quarantainemaatregelen, en de gigantische werkdruk sterk helpen verminderen”, stellen ze.

Die kritiek is aangekomen, zo blijkt. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) heeft in de Kamercommissie Volksgezondheid gezegd dat er vanaf volgende week een versnelling in de Belgische vaccinatiestrategie zal komen. Deze week komt de taskforce daarover samen, vrijdag wil Vandenbroucke de nieuwe aanpak voorstellen in het parlement.

Volledig scherm De 96-jarige Jos Hermans krijgt een coronavaccin in een woonzorgcentrum in Puurs-Sint-Amands. © Photo News

Maar hoe zit het dan in andere landen? Ook in Frankrijk klonk al kritiek op de vaccinatiestrategie. Daar ging het eerste coronavaccin in het land naar een 78-jarige vrouw in een ziekenhuis, iets buiten Parijs. Aanvankelijk was het de bedoeling om in de eerste fase te concentreren op de rusthuisbewoners, maar het trage tempo van de vaccinaties riep veel vragen op. Het land slaagde erin om een vijfhonderdtal vaccins uit te delen in de eerste week.

Het land sleutelde inmiddels al aan de vaccinatiestrategie. De Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran maakte bekend dat meer mensen met onmiddellijke ingang in aanmerking zouden komen voor een vaccin. Het gaat dan om brandweerlieden en thuisverplegers die ouder zijn dan vijftig jaar. Ook 75-plussers die thuis wonen kunnen zich binnenkort op afspraak laten vaccineren. “Opschalen, versnellen en vereenvoudigen”, klonk het op RTL France. Vorige week dan weer werd een vaccin voor zorgkundigen die ouder zijn dan vijftig al toegelaten, hoewel zij normaliter ook pas in fase twee van de vaccinatiecampagne aan de beurt zouden komen.

In Duitsland was de eerste prik eveneens voor een rusthuisbewoner: een 101-jarige bewoner in Halberstadt. De rest van de vaccins wordt verdeeld onder rusthuisbewoners, mensen ouder dan 80 jaar, zorgkundigen en ziekenhuismedewerkers die een hoger risico lopen op besmetting. Begin deze week waren er zo’n 265.000 vaccines toegediend in het land, meldde het Robert Koch Instituut.

Volledig scherm Edith Kwoizalla, 101 jaar oud, krijgt een prik in Halberstadt, Duitsland. © AP

Zorgpersoneel op eerste plaats

Maar niet elk land kiest ervoor om de oudere inwoners voorrang te geven. Zo krijgt verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri (39) in Nederland morgen de eer om morgen haar mouw op te stropen. De vaccinatiestrategie in Nederland werd overigens op het laatste nippertje nog aangepast: vanaf morgen worden de vaccins niet alleen verdeeld onder zorgmedewerkers van woonzorgcentra, maar ook onder medewerkers die in de eerste linie staan bij coronazorg. Denk aan verpleegkundigen en artsen op intensieve zorg, de spoedafdeling, de corona-afdeling en ambulancemedewerkers. Ook zij worden vanaf morgen gevaccineerd. Pas daarna volgen de bewoners in woonzorgcentra, vermoedelijk vanaf februari.

Landen als Portugal, Luxemburg, Italië, Slovakije, Roemenië, Hongarije, Griekenland, Finland, Estland, IJsland deelden hun eerste spuitje ook uit een een zorgkundige, waarbij medisch zorgpersoneel in de meeste vaccinatiestrategieën in de eerste fase aan bod komt - zij het samen met andere risicogroepen, zoals rusthuisbewoners.

Volledig scherm In Italië werden de zorgverleners van het ziekenhuis Cotugno in Napels eerst gevaccineerd. © BSRagency IPA / BACKGRID

Politici geven het voorbeeld

In sommige landen ging de eerste prik dan weer naar een andere groep: politici. In de meeste gevallen gaat louter om een bepaalde politicus die het goede voorbeeld geeft, waarbij er daarna volgens de vaccinatiestrategie wel wordt overgeschakeld naar een bepaalde risicogroep. In Tsjechië kreeg premier Andrej Babis op 27 december de eerste coronaprik in het land. Volgens de vaccinatiestrategie worden de eerste vaccins verder verdeeld onder risicogroepen, waaronder ziekenhuispatiënten ouder dan 65 jaar, spoedmedewerkers en medisch personeel in de coronazorg.

Volledig scherm Tsjechische premier Andrej Babis tijdens het eerste spuitje. © AFP

In Bulgarije viel de eer te beurt aan gezondheidsminister Kostadin Angelov, onmiddellijk gevolgd door enkele dokters en verpleegsters. In de eerste fase zullen vaccins worden geboden aan dokters, verpleegkundigen, paramedici en ander medisch personeel.

Tot slot mocht premier Ana Brnabic in Servië op 24 december het goede voorbeeld geven. De keuze om de premier als eerste in te enten was naar verluidt om de bevolking meer vertrouwen te geven in het vaccin. De meeste vaccins zullen in Servië aanvankelijk verdeeld worden onder rusthuisbewoners.

