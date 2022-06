IN KAART. Dit gaan de Amerikaanse staten doen nu het federale abortusrecht is afgeschaft

Door het besluit van het Amerikaans Hooggerechtshof is het voortaan aan de staten zelf om te bepalen of abortus mag. Compleet verboden is het niet, maar de verplichting die gold door Roe vs Wade — de eerdere zaak in het Hooggerechtshof die het recht tot abortus afdwong in alle staten — bestaat niet meer. Wat kunnen we van de staten verwachten?

Greer Donley, professor abortusrecht op de University of Pittsburgh Law School, deelt met nieuwswebsite Politico dat het mogelijk nog maanden kan duren voordat er een duidelijk beeld is over waar abortus nog legaal is in Amerika. Ze is bang dat de legale wirwar van de komende tijd zorgt voor “onmiddellijke chaos” voor abortuspatiënten en artsen. “Het wordt een nachtmerrie”, aldus Donley. “Letterlijk het enige wat ik de hele dag doe is nadenken over abortusrecht. Dat is mijn enige taak. Er zijn vragen die zelfs ik niet kan beantwoorden.”

Zie op onderstaande kaart een overzicht wat er gaat gebeuren met het recht op abortus nu het aan de staten wordt overgelaten:

‘Trigger ban’

Toch kan er wel een beeld geschetst worden van hoe de staten zullen reageren. In maar 24 van de vijftig staten is abortus niet in het geding, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse krant ‘Algemeen Dagblad’.

In zeven staten is het al illegaal en in negen staten wordt het naar alle waarschijnlijkheid binnenkort ook verboden. In tien staten is het nog een twijfelgeval, aangezien ook de conservatieve druk op afschaffing van de abortusprocedure lijkt te groeien.

Conservatieve staten bestuurd door Republikeinen lijken niet te kunnen wachten om abortus eindelijk te kunnen afschaffen. De staten Kentucky, Louisiana en South Dakota hadden zelfs een ‘trigger ban’ ingesteld. Deze wetgeving stelde dat abortus meteen werd verboden wanneer het Hooggerechtshof dat toe zou laten. Daar waren geen extra stemmomenten of handtekeningen voor nodig.

In de meeste conservatieve staten, tien om precies te zijn, ligt de wetgeving om abortus te verbieden wel al klaar, maar mag deze pas gelden na een bepaalde periode of moeten er nog handtekeningen gezet worden door een procureur-generaal, gouverneur of een wetgevend orgaan.

Volledig scherm Veel staten hadden al wetten klaar staan voor wanneer Roe vs Wade verworpen zou worden. Vooral in conservatieve staten waren ze het niet eens met de uitspraak van het Hooggerechtshof. 'Pro-life’-demonstranten, zoals de tegenstanders van abortus zichzelf noemen, waren uitgelaten toen de rechters het besluit aankondigden. © AFP

Zo wordt in Texas, waar abortus na zes weken zwangerschap al verboden was, volgens de lokale wetgeving dertig dagen na het besluit van het Hooggerechtshof abortus officieel verbannen. In Missouri, Oklahoma en Arkansas hebben de procureur-generaals aangekondigd stappen te hebben genomen om ook daar een algeheel verbod op abortus te laten gelden. In Arkansas kon die wet gisteren al ingaan.

In staten als Alabama en Tennessee, waar eerdere pogingen tot het verbieden van abortus zijn afgeslagen door de hoge rechters, wordt hoogstwaarschijnlijk geprobeerd deze oordelen aan te vechten. Omdat Roe vs Wade niet meer geldt, worden deze oude verboden nu permanent rechtsgeldig.

De toekomst is nog onzeker in Florida en Indiana. Florida, waar het recht op abortus in de grondwet van de staat is vastgelegd, heeft besloten om de ingreep in ieder geval de eerste vijftien weken na de laatste menstruatie te verbieden. Er wordt serieus gekeken of de constitutionele bescherming op abortus nu ook kan worden verworpen. In Indiana hebben honderd republikeinse wetgevers de gouverneur opgeroepen een speciale sessie over abortus te organiseren.

In nagenoeg alle staten waar abortus wordt verboden wordt wel een clausule toegevoegd die stelt dat de ingreep wel mag plaatsvinden bij vrouwen in levensgevaar. Zwangerschap door verkrachting telt voor veel staten niet als uitzondering.

Volledig scherm Amerikaanse burgers voor het recht op abortus zijn massaal de straat op gegaan. Ook in progressieve staten als Oregon, waar de toekomst van abortus niet in het geding is, wordt veel geprotesteerd. © AFP

Geschokte reacties

In progressieve staten waar de democraten het voor het zeggen hebben wordt vooral geschokt gereageerd. Veel gouverneurs namen het heft in handen en beloofden het abortusrecht in de staat te zullen beschermen. “Dit is niet het Amerika dat we kennen”, aldus de Californische gouverneur Gavin Newsom. “Californië heeft zich verenigd met Washington en Oregon om een ​​offensief aan de westkust te vormen om het recht op vrijheid van keuze rondom voortplanting in onze staten te beschermen.”

Newsom ondertekende dezelfde avond nog een nieuwe wet die Californische abortusaanbieders beschermt tegen civielrechtelijke uitspraken in andere staten. Het is volgens het kantoor van de gouverneur “een van de meer dan twaalf aan abortus gerelateerde wetten die hij in de nabije toekomst zal bekrachtigen”.

De bestuurder van New Jersey, Phil Murphy, heeft een soortgelijke verklaring afgelegd. De gouverneur van Massachusetts, Charlie Baker, ondertekende een bevel om de rechten te beschermen. Veel staten maken zich klaar voor een golf aan patiënten die naar staten afreizen waar abortus wel legaal is. Colorado, bijvoorbeeld, vreest een chaotische situatie.

Democratische bolwerken

Opvallend is nog dat functionarissen uit steden in het zuiden, vaak democratische bolwerken midden in conservatief republikeinse gebieden, ook maatregelen willen nemen om het recht op abortus te beschermen.

Volledig scherm Texas mag dan wel grotendeels republikeins zijn, hoofdstad Austin is dat absoluut niet. In de stad hopen ze maatregelen te nemen tegen het antiabortusbeleid van de staat. © AFP

Het stadsbestuur van Austin, de hoofdstad van Texas, deelde vrijwel direct na de aankondiging van het Hooggerechtshof een speciale bijeenkomst te willen organiseren om abortus te decriminaliseren in de stad. Initiatiefnemers willen handhaving gerelateerd aan abortus van lage prioriteit maken voor de politie. Ook hopen ze financiering voor onderzoek naar verdachte abortussen te beperken.

José ‘Chito’ Vela, raadslid in Austin, deelt in een persbericht: “In tegenstelling tot het conservatieve Hfooggerechtshof of de staatsoverheid van Texas dient het stadsbestuur van Austin het volk. Het verbannen van nodige medische zorg als abortus brengt de gezondheid van vrouwen in gevaar. De stad Austin zal hier niet aan meewerken.”

Austin is niet de enige stad die maatregelen treft. Durham in North Carolina nam afgelopen maart al een resolutie aan waarin staat dat de stad een ‘veilige zone is voor seksuele vrijheid en reproductieve gezondheidszorg’. Raleigh, een andere stad in North Carolina, overweegt ook om op stadsniveau beschermingen op te stellen.

