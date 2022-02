IN KAART. Deze Oekraïense regio’s werden al getroffen door de Russische invasie

Na de oorlogsverklaring die de Russische president Vladimir Poetin vannacht aflegde, is het uiteindelijk zover: Rusland is begonnen met de invasie van buurland Oekraïne. De aanval gebeurde zowel vanuit het noorden, als vanuit het oosten en het zuiden. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba bevestigde al dat de “grote Russische invasie van Oekraïne” van start is gegaan. “Dit is een oorlog van agressie. Oekraïne zal zichzelf verdedigen en winnen. De wereld kan en moet Poetin stoppen. De tijd om te handelen is nu”, klinkt het. Er wordt nu gevreesd voor een volledige invasie van het land.

Lees alles over de invasie in Oekraïne in dit dossier.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk: Rusland valt Oekraïne aan

Waar het Westen en Oekraïne zo voor hebben gevreesd, is een feit. In een onaangekondigde televisietoespraak in de nacht van woensdag op donderdag bombardeerde Poetin de wereld met het nieuws dat hij “een speciale militaire operatie” zou uitvoeren in de Donbas-regio, in het oosten van Oekraïne. De Russische president riep Oekraïense militairen op om “hun wapens neer te leggen”, maar zei ook “geen Oekraïens grondgebied te willen bezetten”. Volgens Poetin is de operatie bedoeld om “mensen te beschermen”. Wel liet hij weten dat er streng zal worden gereageerd op “buitenlandse bemoeienis”.

Raketaanvallen

Naast de regio’s Donetsk en Loehansk, die Rusland deze week nog als onafhankelijk erkende, zijn ook de Oekraïense hoofdstad Kiev en de stad Charkov (of Kharkiv) – in het noordoosten van het land – met raketten bestookt. Zo werden luide knallen gehoord aan de luchthaven in Kiev, kort nadat Oekraïne het luchtruim had afgesloten. Duizenden inwoners proberen de stad nog te ontvluchten richting het westen.

Bekijk: Explosies en schoten in het Oekraïense Kharkiv

Ook in de oostelijke steden Marioepol en Kramatorsk zijn bombardementen vastgesteld. Daar zouden de zwaarste gevechten plaatsvinden. In Marioepol en Odessa, aan de Zwarte Zee, zouden bovendien Russische troepen aanwezig zijn. Op beelden is te zien hoe Russische legercolonnes de grens van de Krim oversteken, het schiereiland dat Rusland al in 2014 annexeerde.

Bekijk: Russische troepen rijden Oekraïne binnen via de Krim

Sergiy Dmitruk, een advocaat die in de zuidoostelijke stad Cherson woont, hoorde vanochtend het geluid van “gigantische, krachtige explosies”. In de stad Lviv, in het westen van Oekraïne, ging eveneens het luchtalarm af en werden inwoners meteen geëvacueerd naar opvangcentra nadat bombardementen waren gemeld. Nog in het westen werden verschillende opslagplaatsen van de luchthaven in de stad Ivano-Frankivsk vernietigd door de raketaanvallen.

Bekijk: Raket slaat in op Oekraïense luchthaven

Wit-Rusland

De Russische invasie in Oekraïne gebeurde zowel vanuit het noorden, als het oosten en het zuiden. De Oekraïense grenswacht beweert bovendien dat Rusland het land ook vanuit Wit-Rusland, een bondgenoot van Moskou, zou hebben aangevallen.

De paniek in Oekraïne is momenteel groot. Over heel het land proberen inwoners van getroffen steden zichzelf in veiligheid te brengen. “Blijf kalm, blijf thuis, het leger doet zijn werk”, aldus de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die eerder al de staat van beleg aankondigde.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.