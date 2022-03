IN KAART. Boeken Russische troepen nog vooruitgang in Oekraïne?

Kiev zet zich schrap voor een Russische bestorming in de komende dagen. Vanuit het noorden, westen en oosten proberen Russische troepen de hoofdstad te bereiken, maar ze botsen op hevig verzet van de Oekraïense strijdkrachten. Volg hier de opmars van Rusland in Oekraïne.

Op dit moment is Oekraïne in onderhandeling met Rusland over humanitaire corridors waarlangs burgers uit Charkiv, Kiev, Soemi en Marioepol kunnen vluchten. Oekraïne heeft daar echter weinig vertrouwen in omdat Russische troepen hun aanvallen niet hebben gestaakt. Ruim drie uur nadat de corridors open zouden gaan, was dat nog altijd niet gebeurd, zei de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek. Bij de zuidelijke stad Marioepol is een eerder afgesproken evacuatie van burgers al tot twee keer mislukt.

Volledig scherm © ANP Graphics

Rusland wijst met beschuldigende vinger richting Oekraïne voor de mislukte evacuatiepogingen. Ondertussen worden Russische soldaten en middelen in positie gebracht voor nieuwe beschietingen op Charkiv, Kiev, Soemi en Marioepol en de voorbereiding van de bestorming van de Oekraïense hoofdstad. Dat staat in een rapport van de generale staf van de Oekraïense strijdkrachten, dat afgelopen nacht op Facebook werd gezet.

Rusland wil later vandaag zijn militaire activiteiten in Oekraïne ook uitbreiden met raketaanvallen op de Oekraïense wapenindustrie, zo heeft de Russische minister van Defensie Igor Konasjenkov zondag aangekondigd. “Als onderdeel van de opdracht om Oekraïne te demilitariseren, zullen de troepen de Oekraïense defensie-industrie met precisiewapens bestoken”, klinkt het.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Noorden

• Het Oekraïense leger liet via Facebook weten dat Rusland is begonnen met het bijeenbrengen van middelen voor de bestorming van de hoofdstad Kiev. Tegelijkertijd proberen Russische troepen de volledige controle te krijgen over Irpin en Boetsja, twee steden die net buiten Kiev liggen. Vanaf daar is het nog een paar kilometer naar de noordwestelijke stadsgrens. “We gaan ervan uit dat de slag om Kiev de belangrijkste slag van de komende dagen wordt”, zegt de adviseur van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken.

In de hoofdstad wil het Oekraïense leger de laatste brug opblazen die de stad met het westelijke achterland verbindt om zo de alom verwachte opmars van Russische tanks te stoppen. “Als we het bevel krijgen of als we de Russen zien oprukken blazen we de brug op met zoveel mogelijk vijandelijke tanks erop”, meldt een Oekraïense militair aan het Franse persbureau AFP. De burgemeester van Kiev, Vitali Klitschko, verklaarde zondag op zijn Telegram-kanaal dat er gevochten werd in de buurt van de hoofdstad.

• Russische eenheden willen volgens het verslag van het Oekraïense leger ook tactisch voordeel halen door de oostelijke buitenwijken van Kiev te bereiken via districten Brovary en Boryspil.

• Ten noorden van de hoofstad vinden er zware gevechten plaats rond de stad Tsjernihiv.

• In en rond Hostomel, ten noordwesten van Kiev, wordt al sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne anderhalve week geleden fel gevochten. De burgemeester van de gemeente is volgens de plaatselijke autoriteiten gedood. Russische troepen hebben Joerij Prylypko opzettelijk neergeschoten, verklaarde de gemeenteraad maandag via Facebook. “Hij stierf terwijl hij brood en medicijnen uitdeelde”, klinkt het. Er werden ook twee medewerkers van de burgemeester gedood. Het Russische kamp heeft niet gereageerd op het nieuws. De informatie kan niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Volledig scherm Gezinnen vluchten weg uit het zwaar belegerde Irpin. © EPA

Oosten

• Charkiv, in het oosten van Oekraïne, is nog steeds omsingeld. Russische troepen zetten er hun offensief tegen Oekraïne onverminderd voort met luchtsteun en het gebruik van zeer precieze wapens. Daarbij zijn ook woonwijken geraakt, melden lokale functionarissen. Eerder werd al meegedeeld dat in de stad een televisietoren zou zijn beschadigd, waardoor uitzendingen tijdelijk stil kwamen te liggen. Volgens de Oekraïense binnenlandse inlichtingendienst SBU werd ook een onderzoekscentrum in Charkiv beschoten met Grad-raketwerpers, hagelraketten die over een groot gebied schade kunnen aanrichten.

• Russische troepen blijven ook proberen een corridor over land te creëren die loopt tussen de separatistische regio’s Donetsk en Loehansk en de in 2014 al geannexeerde Krim. Havenstad Marioepol, waar de voorbije dagen ook al hevige gevechten plaatsvonden, is daarbij cruciaal. Volgens het Oekraïense leger zijn Russische troepen dan ook nog steeds bezig met het identificeren van zwakke punten in de verdediging van de havenstad. De val van Marioepol, een stad van ongeveer 450.000 inwoners, zou een keerpunt betekenen. Troepen uit de door Rusland geannexeerde Krim-regio, die al andere havensteden als Berdjansk en Cherson innamen, zouden zo in verbinding staan met de troepen in de Donbas-regio. Van daaruit kunnen ze samen oprukken naar het centrum en noorden van Oekraïne.

In de strategisch belangrijke havenstad aan de zee van Azov is de situatie “zeer moeilijk”, zo liet burgemeester Vadim Botjsjenko zondag nog weten. “We zitten nu al vijf dagen zonder elektriciteit, we hebben geen verwarming, noch een mobiel netwerk”, klonk het in een interview op YouTube. Volgens Botjsjenko zijn er bij de bombardementen van de voorbije dagen “duizenden gewonden” gevallen.

Zuiden

• Volgens Oekraïense media is ook het stadje Tuzla in de buurt van de zuidelijke havenstad Odessa beschoten. Daarbij zouden voor zover bekend geen doden of gewonden gevallen. Volgens de VS is een imminente Russische aanval op Odessa onwaarschijnlijk. Dat zegt een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Defensie aan persbureau Reuters.

• Nog in het zuiden wordt de plaats Mykolaiv bestookt door zwaar geschut van de Russen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

• Russische troepen veroverden afgelopen woensdag de strategisch belangrijke stad Cherson. “Er is hier geen Oekraïens leger meer”, bevestigde burgemeester Igor Kolykhaev aan een correspondent van ‘The New York Times’. Cherson was de eerste grote regionale hoofdstad die de Russen, sinds ze anderhalve week geleden begonnen met de aanval op hun buurland, geheel in handen kregen. Bij de hevige gevechten om de stad zijn tientallen doden en gewonden gevallen. Cherson heeft 285.000 inwoners en ligt aan de rivier de Dnjepr, bij de Zwarte Zee.

Lees ook: