In Italië komt veiligheid nooit op de eerste plaats: kwestie van mentaliteit, en de maffia

Op 31 oktober 2002 beefde de aarde in Molise, een regio in het zuiden van Italië. De aardschok was niet bijzonder krachtig, maar in San Giuliano di Puglia stortte de dorpsschool wel in. 26 van de 51 kinderen overleefden het niet - een drama dat nog altijd in het collectieve geheugen van de Italianen staat gegrift. Maar hoewel een onderzoek aantoonde dat het gebouw in slechte staat verkeerde, werden er weinig lessen getrokken. Uit een studie die in maart van dit jaar is verschenen, blijkt dat bijna 80% van de scholen in de aardbevingsgevoeligste zones van Italië nog steeds niet aan de veiligheidseisen voldoet. En slechts bij iets meer dan een kwart is al een kwetsbaarheidsstudie verricht.