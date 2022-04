In het nieuwe Russische schooljaar weerklinkt elke maandag het volkslied en wordt nationale vlag gehesen

De staatshymne van de Russische Federatie is een relatief lang volkslied en de melodie stamt uit de jaren dertig. Het was vanaf 1944 de staatshymne van de Sovjet-Unie nadat voorheen de Internationale klonk. De tekst is enkele malen aangepast aan sterk gewijzigde omstandigheden.

Enkele jaren na de dood van dictator Jozef Stalin in 1953 werd de tekst waarin hij voorkwam eerst helemaal weggelaten en later in aangepaste vorm weer gezongen. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie werd het in de jaren negentig niet meer gespeeld. Toen Vladimir Poetin in 2000 aan de macht was gekomen haalde hij vrijwel meteen de melodie weer van stal en liet een nieuwe tekst schrijven met religieuze verwijzingen. Het spreekt over een heilige staat en eindigt met "ons geboorteland behoed door God".