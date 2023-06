In geen tijd nodige geld ingezameld: vernield monument voor overleden kankerpatiënten in Nederland wordt herbouwd

Het monument voor overleden kankerpatiënten in het Nederlandse Dronten dat onlangs werd vernield, wordt herbouwd. Het wordt zo veel mogelijk in originele staat hersteld, inclusief de namen van de overledenen, meldt de Nederlandse organisatie KWF Kankerbestrijding vandaag. Dat is besloten na overleg tussen KWF, de gemeente Dronten en Staatsbosbeheer.

Het monument in het Koningin Wilhelminabos in Dronten bestond uit 67 glazen gedenkplaten, met daarop de namen van duizenden mensen die aan kanker zijn overleden.



Bijna alle glasplaten werden in de nacht van 18 op 19 juni vermoedelijk met een hamer aan stukken geslagen. De verontwaardiging in Nederland was enorm, nabestaanden van de overledenen reageerden vol verdriet en woede. “Bij duizenden mensen breekt opnieuw hun hart”, klonk het.

Geldinzameling groot succes

KWF-directeur Carla van Gils is lovend over het initiatief van Nederlander Norbert Dikkeboom om geld in te zamelen, zodat het monument opnieuw zal kunnen herrijzen. De naam van zijn vader stond op één van de glasplaten en de man bracht samen met honderden mensen in geen tijd ruim 200.000 euro bijeen voor het herstel van de gedenkplek. “Een ongelooflijke prestatie waar wij enorm dankbaar voor zijn", aldus KWF.

Ook andere mensen, onder wie veel vrijwilligers, die hebben geholpen na de vernieling krijgen een pluim. “Het luisterende oor en steun die zij de nabestaanden hebben geboden, is hartverwarmend.”

Nabestaanden bij het vernielde kankermonument in het Koningin Wilhelminabos in Dronten.

“Het is geweldig nieuws dat dit binnen amper 2,5 dag gerealiseerd is”, zegt Dikkeboom over de geldinzameling. “Ik sta helemaal paf.” Intussen is zelfs heel wat meer dan 200.000 euro binnen. Alle geld dat niet nodig blijkt voor het herstel van het monument, gaat naar onderzoek naar kanker, zegt hij. “Er valt geen euro buiten de boot.”

Dit is ook een geweldig signaal naar de dader. Die heeft er maar 2,5 dag van kunnen ‘genieten’. Het fatsoen viert hoogtij Nederlander Norbert Dikkeboom, die een geldinzameling opstartte

Bijna iedereen in Nederland kent wel iemand dichtbij of veraf die kanker heeft, heeft gehad of eraan is overleden, aldus nog Dikkeboom. De vernieling van dit monument raakt volgens hem dan ook veel mensen. “Het blijkt dat we dit als samenleving snel kunnen pareren. Dit is ook een geweldig signaal naar de dader. Die heeft er maar 2,5 dag van kunnen ‘genieten’. Het fatsoen viert hoogtij.”

Op 7 juli gaat een gespecialiseerd bedrijf beginnen met het opruimen van de glasscherven. Tot die tijd kan het verwoeste monument nog worden bezocht, daarna is dat een tijdje niet mogelijk. Bekeken wordt verder hoe de kans op een dergelijke slooppartij in de toekomst kan worden verkleind. KWF Kankerbestrijding komt aan het eind van de zomer met meer informatie over de herbouw van het monument.

