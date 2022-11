In Frankrijk is er naast de lijkwagen nu ook de lijkbakfiets: “In alle rust naar de laatste rustplaats”

Man die superlot van 2 miljard verkocht in zijn tankstati­on bij LA is schoonva­der van American foot­ball-spe­ler en krijgt zelf bonus van miljoen dollar

Joe Chahayed lijkt in de VS plots beroemder dan zijn schoonzoon Domata Peko, die tien jaar lang uitkwam voor het American football-team Cincinnati Bengals. Chahayed is de eigenaar van tankstation Joe’s Service Center in Altadena bij LA, waar het winnende Powerball-lotje van maar liefst 2 miljard dollar over de toonbank ging. Chahayed deelt ook in de vreugde en krijgt zelf een verkoopbonus van 1 miljoen dollar van de Amerikaanse loterij.

