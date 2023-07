In elkaar geslagen, besmeurd met verf en haar afgeschoren: Russische onderzoeksjournaliste zwaar aangepakt in Tsjetsjenië

“We willen antwoorden vinden”: nieuwe zoekactie van Australi­sche politie naar Belgische Céline, voordat operatie wordt terugge­schroefd

De Australische politie plant dinsdag een nieuwe zoekactie naar de Belgische toeriste Céline Cremer bij de Philosopher Falls in de buurt van de plaats Waratah in het noordwesten van Tasmanië. “We doen dit in een poging om antwoorden te vinden voor de familie van Céline, voordat we beginnen met het terugschroeven van de zoektocht”, klinkt het in een mededeling.