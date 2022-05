In Duitsland teruggevonden manuscript van Nostradamus aan Italië overhandigd

Het zeldzame manuscript "was op een onbekend moment" ontvreemd uit de archieven van een studiecentrum dat deel uitmaakt van een religieuze orde, aldus de carabinieri in een persbericht.

Het onderzoek ging van start toen de Italiaanse politie vaststelde dat het manuscript op een veiling in Duitsland te koop zou worden aangeboden. Het veilinghuis had enkele pagina's uit het werk op zijn website gepost, en op een van die pagina's was een stempel te zien van de religieuze bibliotheek waaruit het manuscript was verdwenen. Dankzij een samenwerking tussen de Italiaanse en Duitse gerechtelijke autoriteiten kon de verkoop, die in mei 2021 zou doorgaan, geblokkeerd worden. Inmiddels is het teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.