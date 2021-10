In dit Nederlands vakantiepark betaal je 100 euro per nacht voor beschimmelde caravan vol dode vliegen

Amerikaan­se school wil dat kinderen na coronavac­cin maand thuisblij­ven, zodat ze “anderen niet kunnen besmetten”

22 oktober Een privéschool in Miami, Florida wil dat leerlingen die het coronavaccin kregen, na elke dosis 30 dagen thuis blijven. Dat schrijft het schoolbestuur in een brief naar de ouders. Volgens de directie kunnen gevaccineerde kinderen immers andere leerlingen in gevaar brengen.