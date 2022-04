In dit labyrint van tunnels en gangen heeft het laatste verzet in Marioepol zich verschanst

Na meer dan zeven weken strijd is bijna heel Marioepol in Russische handen. De laatste Oekraïense strijders hebben zich verschanst in een grote metaalfabriek van Azovstal en kregen nog tot deze middag 13 uur (tijd in Moskou, 12 uur in België) om zich over te geven. Anders zullen ze allemaal gedood worden, volgens het Russische ministerie van Defensie. Het complex is een waar labyrint van tunnels en gangen en dat maakt dat de Russen tot het uiterste zullen moeten gaan om de fabriek te veroveren.

Hoeveel Oekraïense strijders zich exact in de fabriek bevinden, is niet duidelijk. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie, majoor-generaal Igor Konashenkov, zei gisteravond dat het om 2.500 Oekraïense soldaten ging. Dat meldt ‘The Kyiv Independent’.

De militaire woordvoerder van de pro-Russische ‘volksrepubliek’ Donetsk, Eduard Basurin, sprak eerder deze week van 4.000 mensen. Hij toonde zich toen ook voorstander van het inzetten van chemische wapens “om de mollen uit hun holen te roken”.

Guerrillaoorlog

Want het gebouw blijkt niet makkelijk in te nemen te zijn. Het is een labyrint van fabriekshallen, opslagplaatsen, ovens, spoorlijnen, tunnels en gangen en heeft ontelbare in- en uitgangen, ideaal om een guerrillaoorlog uit te vechten. Basurin noemt het “een stad in een stad”.

“Het heeft geen zin om het gebouw gewoon te bestormen”, gaat hij verder. “Je kan ook niet vanuit de lucht bombarderen, want er zijn meerdere ondergrondse verdiepingen, die dateren van de tijd van de Sovjet-Unie. We moeten ondergronds gaan om de tunnels uit te ruimen. Dat zal tijd vragen.”

Volledig scherm Een satellietbeeld van Maxar Technologies toont de site van Azovstal in Oekraïne op 9 april. © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Volgens Alexander Grinberg, een analist van het Jerusalem Institute for Strategy and Security, zal dat inderdaad niet eenvoudig zijn. “De tunnels binnendringen is quasi onmogelijk. Ze kunnen het proberen, maar ze zullen afgeslacht worden, want de verdedigers van de tunnels hebben tactisch absoluut de bovenhand.”

De Russen kunnen in de tunnels ook geen sluipschutters, artillerie of satellieten inzetten.

Volledig scherm © REUTERS

Anderzijds werkt een dergelijk labyrint volgens analisten alleen als het voldoende groot is en de strijders binnen genoeg voedsel, water en munitie hebben. Volgens de Russen is dat niet het geval.

Het verzet moet ook materiaal hebben om in het donker te kunnen kijken en getraind zijn op vechten op korte afstand, volgens James Rands van de Britse militaire inlichtingenspecialist Janes. Andere potentiële problemen: standaard communicatieapparatuur werkt ondergronds vaak niet (goed) en de tunnels zijn ook niet altijd even goed in kaart gebracht.

Zeehaven

Rusland meldde eerder deze week dat het de controle over de zeehaven van Marioepol had overgenomen. Zo’n 1.000 Oekraïense mariniers zouden zich overgegeven hebben in de buurt van de Illich Iron and Steel Works-fabriek. Beelden daarvan werden getoond op de Russische staatstelevisie, maar zijn niet geverifieerd. Het ministerie van Defensie in Oekraïne zegt geen weet te hebben van een eventuele overgave.

Gisteravond herhaalde het Russische ministerie van Defensie dat Marioepol volledig in Russische handen is. Vanmorgen werden de laatste verdedigers opgeroepen om zich over te geven. Volgens Rusland gaat het om leden van het nationalistische Azovbataljon en buitenlandse huurlingen.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm Pro-Russische troepen bewapenen een tank. © REUTERS

Igor Konashenkov van het Russische ministerie van Defensie geeft de Oekraïners geen hoop en meldde aan het Russische staatspersbureau Interfax dat de overgebleven Oekraïense strijders ingesloten zijn en dat er voor hen geen hoop is op ontsnapping.

Als de Russen de volledige controle over Marioepol in handen zouden krijgen, zou dat de val betekenen van de eerste grote stad in Oekraïne sinds de invasie van de Russen op 24 februari. De havenstad is van groot strategisch belang voor het Kremlin. De bezetters zouden daarmee ook een landbrug veroveren tussen de pro-Russische ‘volksrepublieken’ in het oosten van Oekraïne en de Krim, die de Russen in 2014 al annexeerden.

