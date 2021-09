In dit dorp in Kenia zijn enkel vrouwen welkom: “Ik mag wel naar buiten om een kind te maken”

Ex-president Hollande bij start proces aanslagen Parijs: “Er moet sprake geweest zijn van tekortko­min­gen aan Belgische kant”

10:33 François Hollande, president van Frankrijk op het moment van de terreuraanslagen in Parijs in 2015, heeft in een interview met de RTBF teruggeblikt op die vreselijke dag. Hollande, die zal getuigen op het proces over de aanslagen, wijst met een beschuldigende vinger naar het Belgische gerecht: “Er moet sprake zijn geweest van tekortkomingen aan Belgische kant", klinkt het.