In deze exclusieve golfclub houdt Bill Gates zich schuil sinds bekend raakte dat hij gaat scheiden

Microsoftoprichter Bill Gates (65) zou zich in een exclusieve golfclub in Californië schuilhouden voor de mediastorm die de bekendmaking van zijn scheiding heeft veroorzaakt. Dat meldt de Amerikaanse krant New York Post .

De miljardair zou al een drietal maanden op het domein verblijven, in een luxueuze villa die hij er bezit. The Vintage Club in Indian Wells afficheert zichzelf als “een van de meest prestigieuze en ultra-exclusieve countryclubs in de Verenigde Staten” en heeft verscheidene miljardairs onder zijn leden.

Om lid te worden van de club heb je dan ook een stevige portemonnee nodig. Toetreden kost een kwart miljoen dollar (ruim 200.000 euro) en voor huizen betaal je tussen 2,3 miljoen en 20 miljoen dollar (1,9 miljoen en 16,5 miljoen euro). Je kan dan wel genieten van alle faciliteiten die het domein van 2,8 vierkante kilometer (ongeveer vier keer provinciaal domein De Schorre in Boom, waar Tomorrowland plaatsheeft) te bieden heeft, onder meer een reeks restaurants, een luxueuze wellness en twee officiële golfterreinen met 18 holes.

Villa

Gates zou er in 1990 een villa van 12,5 miljoen dollar (ruim 10 miljoen euro) gekocht hebben. Die is 13.500 vierkante meter groot (ongeveer twee voetbalvelden) en heeft zes slaapkamers en negen badkamers.

Volledig scherm © The Vintage Club

Privacy en beveiliging worden hoog in het vaandel gedragen in de club en volgens een bron van de New York Post zou het de ideale plaats zijn om je even terug te trekken uit de schijnwerpers. Gates zou er deze week gespot zijn met zijn 25-jarige dochter Jennifer en haar verloofde Nayel Nassar. Dat hij er al een tijdje zou verblijven, lijkt bevestigd te worden door de scheidingspapieren die zijn vrouw Melinda vorige week maandag indiende. Hij tekende die in Palm Desert, waar The Vintage Club gevestigd is.

Melinda zelf deed dat in Bellevue, Washington. Dat is vlakbij Xanadu 2.0, de gezinswoning van de familie Gates, die in 2019 nog geschat werd op 131 miljoen dollar (110 miljoen euro). Ook de zetel van de Bill & Melinda Gates Foundation is daar gevestigd. Volgens de krant The Wall Street Journal zou Melinda Gates overigens al twee jaar aan het onderleggen geweest zijn met haar advocaten over de scheiding.

Een van de redenen zou het contact geweest zijn tussen Bill Gates en de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Zij ontmoetten elkaar verscheidene keren om te praten over liefdadigheid. Twee jaar geleden meldde een woordvoerster dat Gates spijt had van die ontmoetingen. Gates zelf beklemtoonde toen ook dat hij Epstein alleen ontmoette en geen vrienden was met de man.

