In deze Europese landen zijn de terrassen van cafés en restaurants terug open

Begin maart kondigde het overlegcomité aan dat de horeca op 1 mei opnieuw de deuren kan openen, tenminste als de epidemiologische toestand dat toelaat. In een aantal andere Europese landen is het ondertussen wel al terug mogelijk om van een perfect getapte pint te kunnen nippen op je favoriete terras. Wij maakten een overzicht.

Portugese café-uitbaters mogen sinds 5 april de terrassen uitzetten. Per tafel mogen ze maximaal 4 gasten ontvangen. Binnen twee weken, op 19 april, kunnen zij ook binnen tot vier klanten per tafel bedienen, buiten wordt dat aantal dan opgetrokken tot zes. In deze eerste fase moeten de cafés sluiten om 22 uur op weekdagen en om 1 uur in het weekend. Dat verplichte sluitingsuur verdwijnt op 3 mei, en ook het maximaal aantal personen per tafel wordt dan opgetrokken naar zes binnen en tien op het terras. Volgens de planning van de regering zouden de restaurants ook begin mei hun deuren mogen heropenen.

Volledig scherm Terras in Porto (opnieuw open sinds 5 april 2021) © REUTERS

Ook in Engeland mogen pubs en restaurants vanaf volgende week hun terrassen opnieuw openen. Op 17 mei kunnen zij opnieuw mensen binnen bedienen, al geldt er een maximum van zes personen of twee verschillende huishoudens per tafel. In open lucht mogen cafés en restaurants vanaf dan groepen tot 30 personen ontvangen. De Engelse nachtclubuitbaters zijn een van de enigen die ook al perspectief kregen. Volgens de huidige planning zullen alle veiligheidsmaatregelen opgeheven worden op 21 juni, waarna ook het nachtleven opnieuw kan opstarten.

Schotse cafébazen moeten nog iets meer geduld uitoefenen dan hun Engelse collega’s. De Schotse horeca kan heropenen op 26 april. Wie binnen een hapje wil eten of een glas wil drinken moet dat doen met het eigen gezin, buiten mogen maximaal zes personen uit twee verschillende huishoudens aan één tafel zitten.

In Spanje kunnen de zeventien autonome regio’s zelf beslissen over de coronamaatregelen, al geldt er voor het hele land een avondklok die ten laatste ingaat om 23 uur. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn de restaurants, bars en zelfs discotheken gewoon open. In de regio Catalonië, met als hoofdstad Barcelona, zijn cafés en restaurants open tussen 7.30 uur ‘s ochtends en 17 uur in de namiddag. Binnen mogen zij een maximale bezetting van 30 procent hebben, buiten geldt geen limiet, al mogen daar maximaal 6 personen samen aan een tafel zitten. Wie niet eet of drinkt, moet een mondmasker dragen. De andere Spaanse regio’s hanteren min of meer dezelfde regels.

Volledig scherm Klanten met mondmasker op terras in Barcelona © AP

In de Nederlandse stad Utrecht kunnen vijf cafés van woensdag 14 april tot en met zaterdag 17 april bezoekers ontvangen. Op die manier wordt onderzocht hoe de cafés in Nederland op een veilige manier weer open kunnen. De bezoekers en personeelsleden van de Utrechtse horecazaken zullen zich tijdens de proef aan strikte regels moeten houden. Wie een biertje aan de bar wil drinken, moet een negatief coronatestbewijs kunnen voorleggen. Ook moet er vooraf een tijdslot gereserveerd zijn.

In Duitsland is de strikte lockdown verlengd tot 19 april 2021. In de Duitse stad Tübingen, in de deelstaat Baden-Württemberg, liep er tot en met 4 april een testproject waarbij bezoekers een negatieve sneltest moesten voorleggen. Daarna konden ze vrij rondlopen in de stad en een terrasje meepikken in de zon. Maar de voorbije week is het aantal besmettingen in de stad bijna verdubbeld. Volgens burgemeester Boris Palmer (Grüne) is het experiment niet mislukt. De stijgende cijfers liggen volgens hem niet aan de mensen die een terrasje doen of een theater bezoeken, maar wel aan de grote groepen die ‘s avonds de stad intrekken om te feesten.