In deze Amerikaanse staten geldt al een abortusverbod, slechts enkele uren na terugdraaien van abortuswetgeving in de VS

Slechts enkele uren nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof de abortuswetgeving terugdraaide, besliste Utah als een van de eerste staten om een abortusverbod in te voeren. Dat gebeurde dezelfde avond nog. De Republikeinse senator Daniel McCay benadrukte evenwel dat het ook verkeerd zou zijn van vrouwen om abortus te plegen in naburige staten.

Ook Ohio voerde een verbod in voor abortus “vanaf de eerste detecteerbare hartslag van de foetus”. Deze wet lag al op de planken sinds 2019. De beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft ervoor gezorgd dat de wet ook effectief nageleefd moet worden.

De staat Arkansas nam gisteren onmiddellijk contact op met de twee abortuscentra van de staat: zij mogen niet langer een abortus uitvoeren, tenzij het leven van de moeder in gevaar is.

Ook in Missouri zal abortus enkel nog mogelijk zijn in “medische noodgevallen”, zo kondigde procureur-generaal Eric Schmitt aan. Hetzelfde geldt voor Kentucky, Louisiana, Oklahoma, South Dakota, en Wisconsin.

In Alabama was het reeds illegaal om abortus te plegen, nog voor de beslissing van het Hooggerechtshof. Ook in West Virginia gold al een verbod om abortussen uit te voeren. Toch was er één abortuskliniek. Die sloot gisteren echter ook de deuren gezien ze niet langer beschermd wordt door de Amerikaanse grondwet en Roe v Wade. “Dat was het enige wat de toegang tot abortus beschermde”, aldus Katie Quinonez, directeur van het Women’s Health Center van West Virginia.

In Arizona en Texas is men ook tijdelijk gestopt met het verstrekken van een abortus.

Volledig scherm Intussen wordt er verspreid in de VS ook geprotesteerd tegen de beslissing van het Hooggerechtshof. © ANP / EPA

Abortuswetgeving beschermen

Een aantal liberale Amerikaanse staten heeft inmiddels ook aangekondigd het abortusrecht net te willen beschermen. De gouverneurs van onder meer Californië, Oregon, Washington, Massachusetts, New Jersey en New York hebben dat uitgesproken. “We zullen altijd een veilige haven zijn voor iedereen in het hele land die een abortusbehandeling nodig heeft. Je hebt mijn woord”, schreef gouverneur Kathy Hochul van de staat New York.

Protest

In verscheidene plaatsen is in de VS reeds gedemonstreerd tegen het schrappen van het federale recht op abortus. In Phoenix bestormden honderden betogers vrijdagavond het parlementsgebouw van de staat Arizona en richtten vernielingen aan, aldus plaatselijke media. Parlementsleden moesten kort tijd naar de onderste verdieping vluchten, maar konden weer naar boven voor hun zitting toen de politie met traangas de demonstranten had verdreven.

In een voorstad van Washington belaagden ongeveer twintig actievoerders het huis van een van de negen opperrechters, Clarence Thomas, een van de vijf rechters die voor het afschaffen van het nationale recht op abortus zijn. In New York betoogden volgens plaatselijke media mogelijk 17.000 mensen in een tocht door Manhattan tegen het oordeel van het Hooggerechtshof. Er braken daar ongeregeldheden uit en circa 25 betogers zijn aangehouden.

De betogingen in verscheidene steden begonnen al kort na de bekendmaking vrijdag van het oordeel van het hof voor het gebouw van het Hooggerechtshof in de hoofdstad Washington. De inhoud van het vonnis was echter al enige tijd bekend door een lek. In Los Angeles blokkeerden betogers een autosnelweg, maar de politie maakte een einde aan de blokkade. In het centrum van de stad raakten agenten slaags met demonstranten.

Wat betekent beslissing van Hooggerechtshof?

Het Amerikaanse Hooggerechtshof vernietigde vrijdag het grondwettelijke recht van vrouwen op abortus. Het overwegend conservatieve hof maakte zo de weg vrij voor de vijftig staten om zelf te besluiten of abortus is toegestaan.

Verwacht wordt dat in de helft van de staten een poging zal worden gedaan abortussen te beperken of te verbieden.