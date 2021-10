In Deurne opgestegen sportvliegtuigje stort in Westerschelde, piloot ongedeerd

ZEEUWS-VLAANDERENVoor de oever van het Nederlandse dorp Ossenisse in Zeeuws-Vlaanderen is aan het einde van de middag een sportvliegtuigje in de Westerschelde gestort. De piloot, de enige inzittende van het vliegtuigje, raakte daarbij niet gewond. Hij was opgestegen vanaf Antwerp International Airport in Deurne.