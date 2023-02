In de strijd om Oekraïens stadje test Poetin genadeloze tactiek

Rusland verhoogt de druk op Voehledar. Rond het Oekraïense stadje zijn hevige gevechten bezig. Russische troepen rukken op met een nieuwe, genadeloze tactiek. Indien deze strategie succesvol is in Voehledar, dan kan dit grote gevolgen hebben voor het verdere verloop van de oorlog. Dat schrijft de Duitse krant ‘Die Welt’.

Enkele dagen geleden lanceerde het Russische leger verschillende aanvallen op het kleine stadje in de Donbas, dat op ongeveer 50 kilometer ten zuidwesten van het door Rusland bezette Donetsk ligt. Honderden artilleriegranaten en vacuümbommen zijn neergekomen op de woonwijken van Voehledar.

KIJK. Het Russische leger vertrouwt op ‘human wave attacks’ in Voehledar

De Russische troepen zijn tot nu toe alleen opgerukt tot de zuidelijke rand van de stad - met soms enorme verliezen. Weilanden en velden bij de Kashlahach rivier, die maandenlang de frontlinie vormde, liggen bezaaid met explosiekraters en lichamen van Russische soldaten.

Zelfmoordmissie

De militaire leiding in Moskou vertrouwt op ‘human wave attacks’, stelt het gerenommeerde Amerikaanse Institute for Study of War (ISW). De infanterie rukt in kleine eenheden op naar de vijandelijke linies, wat op open terrein neerkomt op een zelfmoordmissie.

De inname van het stadje Soledar door de Wagner-groep vorige maand was gebaseerd op deze genadeloze tactiek. En dat is ook het Kremlin niet ontgaan. In de afgelopen zes maanden hadden Poetins troepen de ene bittere nederlaag na de andere geleden. De verovering van Soledar was eindelijk weer een noemenswaardig succes. Niet verwonderlijk dat Moskou op de ingeslagen weg wil voortgaan om op dezelfde manier het 160 km verderop gelegen Voehledar in te nemen, meldt Die Welt.

Er zit nu meer een systeem in de militaire operaties van de Russen. “De Russische generale staf wil voorkomen dat Oekraïne het initiatief herwint en dat mag geenszins gebeuren vóór het geplande beslissende Russische offensief in de Donbas van start kan gaan”, analyseert het ‘ISW.’

Volledig scherm Voehledar is inmiddels herschapen in een ruïne. © via REUTERS

‘Shaping operations’

Het Oekraïense leger was in het najaar nog in het voordeel toen het in Charkiv en Cherson uitgestrekte gebieden op Rusland heroverde. Maar de opmars kwam tot stilstand nadat Moskou de zware verliezen had gecounterd met tienduizenden gemobiliseerde soldaten. De Russische generale staf is nu blijkbaar begonnen met het uitvoeren van ‘shaping operations’, zoals dat in het militaire jargon wordt omschreven.

Shaping operations bestaan uit verschillende militaire engagementen op lange termijn en afschrikkingsmissies en -acties. Ze helpen om vijandige acties tegen te gaan. Het terrein en de grote slag moeten worden voorbereid met gerichte, tactische manoeuvres. Daarmee richt Rusland zich op strategisch belangrijke punten langs het 1.200 kilometer lange front.

“De situatie in Voehledar, Bachmoet en de andere getroffen gebieden is zwaar”, betreurde de Oekraïense president Volodymyr Selenskyy zondag. “Er zijn voortdurend pogingen om door onze verdedigingslinies heen te breken”, zei de Oekraïense president in zijn dagelijkse videotoespraak. “De vijand telt zijn doden niet en de intensiteit van de aanvallen blijft hoog ondanks talrijke verliezen.”

Volledig scherm Satellietbeeld van Voehledar © via REUTERS

Andere oorlog

De nieuwe shaping operations aan het front zijn de eerste tekenen dat de Russen op tactisch vlak een andere oorlog willen voeren. Dat wil zeggen, niet langer proberen gebieden te veroveren met kilometerslange gepantserde colonnes, wat in het begin van de invasie jammerlijk mislukte.

De nieuwe Russische aanvallen zetten Kiev voor het blok, omdat de Oekraïense troepen hun verdedigingslinies moeten versterken. Een Russische doorbraak in de Donbas kan fatale gevolgen hebben. Het feit dat Oekraïne dan verplicht is om troepen te verplaatsen, is net wat Moskou wil.

“De lokale aanvallen zijn waarschijnlijk bedoeld om de Oekraïense troepen uiteen te drijven en de weg te bereiden voor een beslissend Russisch offensief in Loehansk”, schrijven de militaire deskundigen van het ‘ISW’. De Russische strategie lijkt te werken, althans voorlopig, want Oekraïne doet er alles aan om stand te houden.

