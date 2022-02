In de marge: na Macron wil ook Duits bondskanselier Scholz geen Russische coronatest, en dat betekent weer aanschuiven aan die lange tafel

Franse Hof van Cassatie spreekt zich uit over onderzoek naar moord op Habyarima­na

In Parijs spreekt het Franse Hof van Cassatie zich vandaag uit over het onderzoek naar de aanslag die op 6 april 1994 het leven gekost heeft aan de toenmalige Rwandese president Juvénal Habyarimana en de Burundese president Cyprien Ntaryamira. De moord op Habyarimana betekende het begin van de genocide die in Rwanda honderdduizenden slachtoffers maakte onder Tutsi's en gematigde Hutu's. Wegens gebrek aan bewijzen hebben de Franse onderzoeksrechters het dossier in 2018 geseponeerd, maar de nabestaanden van de slachtoffers tekenden een hogere voorziening aan. De weduwe van Habyarimana heeft naar eigen zeggen nog "hoop" op een goede afloop.

