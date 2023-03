In beslag genomen ‘miljoenenhengst’ van Tsjetsjeense leider Kadyrov verdwenen uit stal in Tsjechië

De Tsjechische politie is naarstig op zoek naar een 16-jarig renpaard dat eigendom is van de beruchte Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov. De hengst werd eerder in beslag genomen in het kader van de EU-sancties tegen bondgenoten van Poetin, maar is op 4 maart op mysterieuze wijze verdwenen uit zijn stal.

In een opsporingsbericht van de Tsjechische politie luidt het dat de dader met een karabijnhaak de borgketting van de schuifdeur in de paardenstallen verwijderde en de Engelse volbloed genaamd ‘Zazu’ meenam.

Sinds 2012 is de Tsjetsjeense leider in het bezit van een renstal in Krabčice, op 10 km van Praag. Hij reageerde verontwaardigd op het nieuws over de diefstal. De waarde van de dekhengst wordt geschat op zo’n 17.000 euro, maar Ramzan Kadyrov claimt dat het dier 10 miljoen dollar (ruim 9,5 miljoen euro) waard is. Hij is van oordeel dat de Tsjechische autoriteiten bewust de waarde van zijn paard onderschatten.

KIJK. Op beelden is te zien hoe hard Kadyrov de laatste maanden is veranderd. Wat is er aan de hand?

“Waar is de befaamde politie met haar democratisch efficiënte en progressieve opsporingsmethoden”, sneerde hij op zijn Telegram-kanaal. “In Tsjetsjenië kun je je auto zonder problemen op straat laten staan zonder dat hij op slot is, maar in Tsjechië wordt een in beslag genomen paard uit een stal gestolen.”

“In het algemeen geloof ik niet in toeval. Paardendieven zijn op de een of andere manier uniek - ze zijn zowel dom genoeg om een in beslag genomen paard te stelen, als slim genoeg om te voorkomen dat ze door de politie worden opgespoord. Het is beledigend dat een mooi en nobel dier lijdt. Ik ben bang dat Zazu in slechte handen kan vallen,” besloot Kadyrov.