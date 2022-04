IN BEELD. Zo speelde de schietpartij in het metrostation in New York zich af

Overleden patiënt ligt vier dagen onopge­merkt op spoedafde­ling in Brits ziekenhuis

In het Verenigd Koninkrijk is een onderzoek opgestart nadat het personeel van het ‘Diana, Princess of Wales’-ziekenhuis in het stadje Grimsby pas na vier dagen doorhad dat een patiënt die op de spoedafdeling lag overleden was. Het ziekenhuis heeft de fout toegegeven en heeft zich ook verontschuldigd bij de nabestaanden.

