IN BEELD. Wereldwijd demonstraties tegen Russische inval in Oekraïne, ook in Rusland zelf (waar politie sterk optreedt)

Brussel/Ukkel Brusselse Oekraïners houden hart vast nu Russische invasie werkelijk­heid is: “Ik maak me zorgen. Dit is nog maar het begin”

“Mijn zus werd gewekt door de bommen, ze kon het aantal explosies niet bijhouden. Ik ben enorm bang, want dit is nog maar het begin.” Aan het woord is de Oekraïense Anna Yavorska, die twaalf jaar geleden haar thuisland inruilde voor Brussel. Net als andere landgenoten die in onze hoofdstad wonen, is ze bang en bezorgd nu de gevreesde Russische inval in Oekraïne werkelijkheid is geworden. “We moeten ons op het ergste voorbereiden.”

17:38