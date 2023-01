IN BEELD. Verzet blijft groeien in symbolisch Duits ‘bruinkooldorp’, dag voor geplande ontruiming van Lützerath

Cubaanse topspion na meer dan 20 jaar vrijgela­ten in VS: “Een van de meest schadelij­ke spionnen”

Een van de bekendste spionnen uit de Koude Oorlog is na meer dan twintig jaar gevangenschap vrijgelaten in de VS. Ana Montes (65) spioneerde bijna twee decennia lang voor Cuba terwijl ze in de Verenigde Staten werkte bij de Defence Intelligence Agency als analiste. Ze wordt omschreven als een van de “meest schadelijke spionnen” die door de VS werden opgepakt.

