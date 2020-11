IN BEELD. Trump moet langs Biden-supporters nabij Witte Huis, feest in verschillende Amerikaanse steden

In verschillende Amerikaanse steden zijn mensen massaal de straat opgegaan om de verkiezingsoverwinning van Joe Biden te vieren. Onder meer in New York, Chicago, Atlanta, Philadelphia en Washington zijn juichende aanhangers te zien op beelden van Amerikaanse media. Ze slaan op potten, toeteren met hun claxons en steken vuurwerk af.

In een straat vlak bij het Witte Huis die bekendstaat als ‘Black Lives Matter Plaza’ kwam een enorme menigte samen. Het is een plek waar meermaals betogingen tegen racisme plaatsvonden. “Ik zat in de bus en sprong eruit om naar het Witte Huis te komen”, aldus Donna Thomas. “Het is iets om te vieren. We hebben zo lang moeten wachten.” Bij het Trump Hotel in Washington staken feestvierders hun middelvinger op.

Donald Trump vernam de uitslag van de verkiezingen op het golfterrein. Hij keerde later op de dag terug naar het Witte Huis, waar hij langs vele feestvierende Biden-supporters moest. Die lieten hun mening over de huidige president blijken met middelvingers of een duim omlaag.

In Philadelphia, de grootste stad in de staat Pennsylvania waar Biden zijn verkiezingsoverwinning zeker stelde, verzamelde zich een grote groep mensen bij het stadhuis van de stad. Auto’s toeterden, mensen zwaaiden met Biden-vlaggen en de meeste feestvierders droegen mondkapjes. Robert Nunez, die met zijn gezin in zijn auto reed, stond door zijn zonnedak te juichen. “De vier jaar lange nachtmerrie is voorbij”, klinkt het. Hij huilde zelfs toen hij ontdekte dat het presidentschap van Trump ten einde loopt. “Ik ben zo blij. Ik weet niet wat ik moet doen”, zei een vrouw in de buurt van het congrescentrum met tranen over haar wangen.

Ook in Atlanta bevolken feestvierders de straten. Volgens een verslaggever van CNN is er sprake van een uitgelaten sfeer in het centrum van de stad. In Miami zijn honderden Biden-aanhangers op de been. Ze zongen onder meer “We are the champions.”

In New York dansten en juichten mensen op straat, balkons en daken. Een geplande demonstratie veranderde in een dansfeest, feestgangers sprongen uit pure vreugde in de fontein in Washington Square Park in Manhattan.

Volledig scherm Mensen sprongen in de fontein in Washington Square Park in New York City. © AFP

