IN BEELD. Triomfboog in Brussel, Brandenburger Tor, Colosseum: allemaal uit solidariteit verlicht in de kleuren van de Oekraïense vlag

IN BEELD. Oekraïners schuilen ook in metrostati­ons voor Russische agressie, anderen steken te voet grens over

In Oekraïne zijn al ruim 100.000 mensen hun huis ontvlucht. Verschillende duizenden Oekraïners hebben een van de westelijke landsgrenzen overgestoken op zoek naar veiliger oorden nu het Russische leger hun land is binnengevallen. Eerder werd al duidelijk dat goed 15.000 mensen vanuit Oekraïne in Polen zijn aangekomen, in Moldavië ging het om ruim 4.000 mensen. Volgens het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN zijn deze cijfers ruwe schattingen. De realiteit is dat jong en oud op de vlucht slaan voor het geweld. Een overzicht.

9:30