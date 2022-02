IN BEELD. Terugtrekking of ontplooiing? Dit is wat recentste satellietbeelden tonen over toestand aan grens met Oekraïne

Rusland blijft volhouden dat het niet van plan is om Oekraïne binnen te vallen en zegt zelfs dat het een deel van zijn troepen aan de grens met de voormalige Sovjetrepubliek teruggetrokken heeft, maar noch Oekraïne, noch de Verenigde Staten en de NAVO geloven dat. Volgens het Witte Huis is er zelfs sprake van extra troepenontplooiing. Wat is er nu echt aan de hand? Dit is wat de meest recente satellietbeelden tonen.

De beelden werden de afgelopen uren vrijgegeven en ze lijken nieuwe Russische militaire activiteit te tonen in de buurt van de grens met Oekraïne. Zo is volgens analisten van het Amerikaanse ruimtetechnologiebedrijf Maxar Technologies te zien dat er een nieuw veldhospitaal is opgericht op een oefenterrein in het Wit-Russische Osipovichi, op 300 kilometer van de grens. Daar zouden ook trainingsactiviteiten gespot zijn.

Volledig scherm Dit satellietbeeld dat pas werd vrijgegeven dateert van maandag en toont het oefenterrein in Osipovichi. De lichtbruine structuur in het midden zou een nieuw veldhospitaal zijn. © AFP

De analisten vertelden aan de Britse nieuwssite Sky News ook dat op een ander beeld een nieuwe eenheid van zo’n twintig gevechtshelikopters te zien is op het vliegveld van Zyabrovka in Wit-Rusland. Andere troepen die daar eerder heen gestuurd werden, lijken dan weer verdwenen.

Volledig scherm Op dit satellietbeeld van dinsdag kan je de helikopters zien staan op het vliegveld van Zyabrovka. © AP

Een derde beeld toont een nieuwe militaire pontonbrug over de Pripjat, een rivier die door Wit-Rusland en Oekraïne stroomt en ten noorden van de Oekraïense hoofdstad Kiev in de Dnjepr uitmondt. De brug ligt in Wit-Rusland, op amper zes kilometer van de Oekraïense grens. Het is evenwel niet duidelijk of de brug er gelegd werd als onderdeel van een oefening of dat er meer aan de hand is. Iets verderop worden ook wegen aangelegd.

Volledig scherm Een beeld van de pontonbrug dat dinsdag gemaakt werd. © AP

Er werden gisteren ook beelden gemaakt van een militair konvooi dat vanuit Rechitsa in Wit-Rusland naar het westen rijdt, in tegenovergestelde richting van Rusland. Het ontplooiingsterrein in Rechitsa zelf lijkt grotendeels verlaten, waar er vorige week nog veel activiteit was.

Volledig scherm Een beeld van het militaire konvooi dat naar het westen rijdt. © via REUTERS

Ook in de Krim blijft er militaire activiteit zichtbaar. In Novoozernoye waren een week geleden ook al oefeningen te zien met artillerie en raketwerpers, legertenten en een veldhospitaal.

Volledig scherm Twee beelden van Novoozernoye in de Krim. Het rechts werd genomen op 15 september 2021, het linkse is van dinsdag. © via REUTERS

Rusland beweerde dinsdag dat het een deel van zijn troepen aan de grens met Oekraïne had teruggetrokken. Het ministerie van Defensie publiceerde de afgelopen dagen al verscheidene video’s die dat moesten aantonen, de meest recente nog vanmorgen. Op de beelden zijn onder meer tanks en logistieke eenheden te zien die naar hun thuisbasis zouden terugkeren. Alle beelden kwamen wel via de regering of staatsmedia.

Troepen

NAVO-baas Jens Stoltenberg benadrukte later echter dat er helemaal geen tekenen zijn dat Rusland troepen aan het terugtrekken is en dat er satellietbeelden bestaan die dat bewijzen. Ook het Witte Huis gelooft er niets van. Een hoge functionaris verklaarde gisteren dat Rusland zijn troepensterkte aan de grens met Oekraïne zelfs verhoogd heeft met zeker 7.000 soldaten. Daar werd verder echter geen bewijs voor gegeven.

Normaal gezien zijn zo’n 35.000 Russische militairen gestationeerd aan de grens met Oekraïne. De afgelopen maanden groeide dat aantal aan tot ongeveer 130.000.

