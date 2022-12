IN BEELD. Sneeuwstorm Elliott transformeert huizen en bruggen in unieke ijssculpturen

Spoedperso­neel van Brits ziekenhuis stuurt zieke Hailey (2) naar huis wegens drukte, een dag later overlijdt ze

Vorige week zondag brachten de bezorgde ouders van de 2-jarige Hailey Thompson hun dochtertje naar de spoedafdeling van een ziekenhuis in het Engelse stadje Wigan. De peuter voelde zich grieperig en kon moeilijk ademen. Omdat het die avond echter ongezien druk was in het ziekenhuis, besloot het medisch personeel Hailey terug naar huis te sturen. Haar ouders kregen het advies om haar “voldoende vloeistoffen en pijnstillers te geven”. De volgende dag vonden papa Kris (32) en mama Iboyla (35) hun dochtertje dood terug in haar bedje.

26 december