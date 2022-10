IN BEELD. “Sinds mobilisatie al 200.000 Russen opgeroepen voor het leger”

Maxim ontvlucht­te Poetins Rusland: “Niet elke Rus is een gehersen­spoel­de zombie”

Sinds Vladimir Poetin de gedeeltelijke militaire mobilisatie heeft afgekondigd, zijn heel wat Russen naar Turkije gevlucht. Volgens een hulporganisatie verkeren velen van hen in shock. “Ze kunnen niet eten of slapen.” Voor Maxim Bocharov (38) blijkt zijn vlucht alvast een zegen: “Voor de eerste keer in mijn leven voel ik me echt vrij”.

14:13