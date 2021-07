IN BEELD. Saint-Tropez door de lens van onze fotograaf

Kritische Marokkaan­se journalist veroor­deeld tot 5 jaar cel: “Gerechte­lij­ke afslach­ting”

4:12 De kritische Marokkaanse journalist Soulaimane Raissouni is tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens vermeende aanranding van een man. Raissouni, die al 93 dagen in hongerstaking is, was niet aanwezig in de rechtbank. De 49-jarige journalist zit sinds mei vorig jaar in hechtenis nadat een LGBT-activist hem had beschuldigd van aanranding, een aanklacht die de journalist ontkent.