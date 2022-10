IN BEELD. Russische aanval richt enorme ravage aan in Kiev, inwoners kijken vol ongeloof toe

Gewonden

Volgens de burgemeester van Kiev Vitali Klitsjko zijn er in de Oekraïense hoofdstad vijf doden en 51 gewonden gevallen. De hulpdiensten zijn nog druk in de weer met het redden en verzorgen van mensen in nood, maar intussen “blijft de dreiging van verdere aanvallen”, aldus de burgemeester nog in een video op Twitter, waarin hij mensen oproept om dekking te zoeken in geval van een luchtalarm.