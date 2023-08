IN BEELD. Rusland pronkt in ‘militair Disneyland’ met duur westers materiaal, buitgemaakt in Oekraïne

In Patriot Park, een soort militair Disneyland buiten Moskou, pakt Rusland momenteel trots uit met opvallende westerse oorlogstrofeeën. Een speciale nieuwe expositie in het militaire themapark in Kubinka etaleert onder meer Amerikaanse, Britse en Franse legervoertuigen en wapentuig. Rusland zegt alles veroverd te hebben in Oekraïne. Sommige voertuigen zijn doorzeefd met kogels.

In Patriot Park, een militair themapark dat gewijd is aan de prestaties van het Russische leger en waar je in de plaats van rollercoasters van raketlanceerders kunt genieten, leunt een officier met een groene pet op een Amerikaans MaxxPro-pantservoertuig. “Dit werd achtergelaten ergens op een slagveld in Oekraïne omdat het niet meer werkte", legt hij uit aan het Russische persagentschap TASS.

Volledig scherm Russische officieren inspecteren kogelgaten in een Amerikaanse M-113 APC in Patriot Park. © AFP

Vervolgens wijst hij naar een Britse Husky APC, waarvan de voorruit vol kogelgaten zit. Verderop staat nog veel meer westers militair materiaal, waaronder Amerikaanse M777-houwitsers, Franse AMX-10RCR-voertuigen en een Zweedse tank. Telkens staat er een mooi bordje en een vlaggetje bij om aan te duiden uit welk land het stuk komt en met een uitleg van waar het materiaal in Oekraïne werd buitgemaakt. Verder staan er ook geweren, raketlanceerders en nog ander wapentuig op de speciale expo rond veroverd militair materiaal door Rusland tijdens de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne.

Het is duidelijk, dit zijn oorlogstrofeeën. Rusland zet de expo met het dure westerse materiaal in om te pronken met de prestaties van het Russische leger in Oekraïne en tegelijk zowel de spot te drijven met het tegenoffensief dat Oekraïne in juni lanceerde en met alle hulp uit het westen die het land krijgt tijdens de oorlog. Oekraïne had eerder overigens een soortgelijke tentoonstelling van vernielde Russische tanks en wapens staan in hoofdstad Kiev.

Volledig scherm Een Zweedse CV9040 in het Patriot Park. © AFP

“Ondanks hulp van het westen boekt Oekraïne geen successen”

De expo in het Patriot Park opende op 15 augustus, voor de ‘conferentie voor internationale veiligheid’ in Moskou. Het is één van de attracties van de Army-2023 militaire beurs, die tot 20 augustus loopt. De beurs wordt volgens AFP onder meer bezocht door militaire delegaties uit landen die door Moskou als “vriend” worden beschouwd.

Volledig scherm Een soldaat bij een Britse Husky APC in Patriot Park. © ANP / EPA

Op de conferentie benadrukte de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe dinsdag dat “de Oekraïense strijdkrachten er ondanks de hulp van het Westen niet in slagen successen te boeken”. Hij zei dat er “niets unieks” is aan westers wapentuig en dat westerse wapens “niet onkwetsbaar” zijn voor Russische wapens op het slagveld. Tientallen westerse tanks werden al vernield, beweerde Sjojgoe ook. De Russische claims kunnen onmogelijk onafhankelijk worden geverifieerd.

Volledig scherm Een Franse AMX-10RCR in Patriot Park. © AFP

Hoewel Rusland beweert dat alle geëtaleerde stukken werden buitgemaakt, is het volgens sommige media niet helemaal duidelijk of alles daar op de ‘Oekraïense veroveringsexpo’ in Patriot Park echt is.

Mogelijk zitten er replica’s tussen. Sommige van de militaire voertuigen, zoals voertuigen die worden geïdentificeerd als een in de VS gefabriceerd M113-panservoertuig, of een door de Britten geleverde MXT-MV (Military Extreme Truck - Military Version) zitten wel vol kogelgaten. Dat lijkt erop te wijzen dat de voertuigen onder Russisch vuur kwamen te liggen voor ze werden buitgemaakt - een aanwijzing van authenticiteit. Andere stukken, zoals wat wordt voorgesteld als een volledig intacte Franse SCALP-kruisraket (Storm Shadow), lijken wat twijfelachtiger - hoewel Rusland eerder wel een gedeeltelijk intacte Storm Shadow-raket in handen heeft gekregen.

Volledig scherm Een uitgebrande Britse Bushmaster APC in Patriot Park. © AFP

Volledig scherm Een houwitser M777 in Patriot Park. © ANP / EPA

Volledig scherm Een blik op de expo in Patriot Park, met vooraan een Oekraïens legervoertuig. © ANP / EPA

Volledig scherm Oekraïens wapenmateriaal in Patriot Park. © ANP / EPA

Volledig scherm Een meer gedetailleerde blik op de kogelgaten in in de M-113 APC in Patriot Park. © AFP

Volledig scherm Een Amerikaanse M998 Humvee in Patriot Park. © AFP

Volledig scherm Wrakstukken van een Tochka-U, een Oekraïense operationeel-tactische raket, in Patriot Park. © AFP

Volledig scherm Een Amerikaanse artilleriegranaat M982 in Patriot Park. © AFP