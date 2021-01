IN BEELD. Reconstructie van de chaos in en rond het Capitool met meest sprekende en spraakmakende foto’s van de bestorming

Chaos in het Capitool in Washington DC woensdag, waar zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat aanvankelijk vergaderden met het oog op bekrachtiging van de uitslag van de presidentsverkiezingen. Aanhangers van president Donald Trump drongen het gebouw binnen en eisten dat het Congres de verkiezingsuitslag zou afwijzen. Deze reeks foto’s en beelden van in en rond het Capitool tonen de hallucinante chaos die met de bestorming gepaard ging.

Honderden Trump-manifestanten beginnen woensdag op een gegeven moment naar het Capitool te marcheren. Ze willen er protesteren tegen de certificering van de verkiezingsoverwinning van Joe Biden. Huidig president Donald Trump had eerder op de dag zijn supporters opgeroepen om op te rukken naar het gebouw. In een speech ruide hij zijn aanhang op met stevige taal.

Volledig scherm De manifestanten trekken naar het Capitool. © AFP

Ter plaatse escaleert de situatie, met waanzinnige taferelen tot gevolg. Demonstranten clashen met de politie, drukken ordediensten dichter richting Capitool. De politie blijkt niet in staat om de woedende betogers tegen te houden. De eerste groepen breken door barricades en beginnen trappen en muren van het gebouw te beklimmen om binnen te geraken.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Demonstranten klimmen op de muren om binnen te geraken. © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Steeds meer mensen slagen erin op het gebouw te komen. © REUTERS

De betogers dringen de beveiliging verder achteruit. Het lijkt erop dat de politie de grote menigte in Washington zwaar onderschat heeft. Bewakers kunnen niet veel anders dan achteruit te lopen, geconfronteerd met een grote overmacht.

Volledig scherm Bewakers worden gewoon voorbijgelopen. © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm Clashes tussen betogers en politie. © AP

Volledig scherm © AP

Via kapotgeslagen ramen en geforceerde deuren slagen relschoppers er uiteindelijk in tot in het hart van de Amerikaanse democratie te komen. Terwijl het geschreeuw van de meute binnen al te horen is, evacueert de politie onder meer vicepresident Mike Pence, die optrad als Senaatsvoorzitter.

Senatoren kunnen onder gewapende politie-escorte geëvacueerd worden door de tunnels van het Capitool. Medewerkers nemen ook de stemmen van de kiesmannen mee die formeel geteld zouden worden door het Congres. “Anders zouden ze zijn verbrand door de meute”, klinkt het.

Volledig scherm En dan geraken de demonstranten binnen. © Getty Images

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © AFP

De politie zet traangas in, maar zonder veel resultaat. De rook van het gas vult samen met een groep demonstranten de inkom van het Capitool.

Volledig scherm Betogers in het Capitool, de rook van traangas vult samen met hen de kamer. © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Trump-aanhangers gaan daarna binnen in de Rotonde van het bekende gebouw. Ze houden zich aanvankelijk vooral bezig met foto’s en filmpjes maken, alsof het één of ander toeristisch bezoek betreft. Met vlaggen worden ramen aan diggelen geslagen.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Op een bepaald moment komt een deel van de meute tot in de Amerikaanse Senaat. Relschoppers beklimmen er onder meer het spreekgestoelte en klimmen van de muren. Enkele betogers nemen plaats op de voorzittersstoel.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Op de stoel die normaal is gereserveerd voor de vicepresident zit opeens ook een halfnaakte, getatoeëerde man met een bontmuts met hoorntjes op zijn hoofd. Hij is een van de leiders van de bestorming. In de VS kennen ze hem als de QAnon-sjamaan, een bekende aanhanger van complottheorieën.

Volledig scherm © Twitter

Volledig scherm © AFP

De demonstranten bereiken het Huis van Afgevaardigden, maar daar geraken ze niet binnen. Op beelden is te zien hoe de deur van binnenuit is gebarricadeerd en hoe beveiliging met getrokken wapens de betogers buiten probeert te houden. Een glas van de deur is gesneuveld. Nog niet ontruimde volksvertegenwoordigers zoeken dekking.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP

De politie gelast parlementsleden om gasmaskers op te zetten, want er wordt opnieuw traangas gebruikt. Er sneuvelen nu overal ruiten. Parlementariërs en medewerkers in het gebouw krijgen het advies van de beveiliging om niet bij ramen te gaan staan.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © via REUTERS

Trump-fans maken het zich ondertussen verder gemakkelijk in het parlementsgebouw, waar ze onder meer het kantoor binnendringen van voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden. Op beelden is te zien dat op een map is geschreven “WE WILL NOT BACK DOWN”. Pelosi zelf was eerder al in veiligheid gebracht en bevindt zich niet meer in het gebouw.

Volledig scherm Een demonstrant in het kantoor van Nancy Pelosi. © AFP

Volledig scherm © AFP

Demonstranten op pad in het Capitool.

Volledig scherm Demonstranten op pad door het Capitool. © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Buiten blijft het intussen tot clashes komen tussen politie en betogers. In totaal zullen bij de onlusten aan het Capitool vier doden vallen. Drie van de sterfgevallen waren het gevolg van een “medisch noodgeval”. Wat daar mee wordt bedoeld, is nog onduidelijk. De andere dode is een vrouw die in het Capitool zelf werd neergeschoten en later aan haar verwondingen overleed. Veertien agenten raken gewond bij de ongeregeldheden, van wie twee ernstig.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

Succes. Een deel van de Trump-supporters binnen kan overmeesterd worden.

Volledig scherm © AP

Buiten begint de overrompelde politie er na uren in te slagen om de manifestanten langzaam maar zeker voor het Capitool weg te drijven. De agenten nemen plaats aan de voet van de trappen die leiden naar de ingang van het Capitool en een linie dringt de mensenmassa stelselmatig verder weg.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

De manifestanten worden met succes verder weggedrukt, resterende Trump-aanhangers worden uit het Capitool verdreven. Tientallen mensen worden gearresteerd. Langzaam maar zeker keert de rust terug in Washington DC.

Volledig scherm © AFP

Nog later kan het gebouw opnieuw vrijgegeven worden. Het Congres hervat het goedkeuren van de verkiezingsuitslag. “We wisten dat deze verantwoordelijkheid ons tot in de nacht zou bezighouden”, stelt Pelosi. “De nacht mag nog lang duren, maar ons doel zal worden behaald.”

Het Congres bekrachtigt uren later officieel de verkiezingszege van Joe Biden, hij wordt op 20 januari de 46ste president van de Verenigde Staten van Amerika. Donald Trump belooft voor de eerste keer een “ordentelijke overdracht van de macht” en geeft daarmee zijn verlies toe.

Volledig scherm © Photo News