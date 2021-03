IN BEELD. President Poetin poseert in jas van schapenvacht op weekend in Siberië

De 68-jarige Poetin trok zich even niets aan van de toenemende spanningen tussen Rusland en de Verenigde Staten. Hij reed samen met zijn minister van Defensie Sergei Shoigu met een terreinwagen door de dichte natuur van Siberië. Daarna maakten ze een wandeling door de hoge sneeuw en staken ze een touwbrug over. Poetin droeg een jas van schapenvacht. Zo blijkt uit beelden van het Kremlin.

Ook genoten de twee mannen van een maaltijd in de open lucht op een bankje bekleed met dierenhuiden. Tot slot bewonderden ze een stuk gesneden hout in de werkplaats van minister Shoigu.

De Russische president staat erom bekend om stoere beelden van zichzelf te verspreiden, om aan te tonen dat hij nog altijd in vorm is. Zo sprong hij begin 2018 in een bad van 5 graden om het christelijk-orthodoxe feest van Driekoningen te vieren. In 2017 liet hij ook zijn bloot bovenlijf zien, toen hij een vis had gevangen in een Siberisch meer.