IN BEELD. Openbaar leven in Oostenrijk plat door lockdown

Oostenrijk voert algemene vaccinatie­plicht in als eerste in Europa en gaat opnieuw in lockdown, ook start van skiseizoen uitgesteld

Oostenrijk voert per 1 februari een algemene vaccinatieplicht in, een primeur in de Europese Unie. Daarnaast gaat heel Oostenrijk vanaf maandag in lockdown om de sterke toename van het aantal coronabesmettingen te keren. Donderdag werden meer dan 15.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Alleen scholen, supermarkten, drogisten en apotheken mogen openblijven, de horeca blijft in ieder geval de komende tien dagen dicht.

19 november