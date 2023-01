IN BEELD. Ontruiming Duits ‘bruinkooldorp’ bijna klaar, laatste activisten verschuilen zich in tunnels

Woensdag was de politie begonnen met de ontruiming van Lützerath. Het dorp is sindsdien helemaal van de buitenwereld afgesloten door hoge, stalen aan elkaar geklonken hekken. Daardoor kunnen activisten er niet meer in. Een groot deel van de manifestanten heeft zich zonder veel weerstand laten wegvoeren. Een ander deel blijft wel halsstarrig volhouden. Het einde van de al twee jaar durende bezetting komt dichterbij.

Een deel van de manifestanten heeft zich zonder veel weerstand laten wegvoeren.

De inspanningen van de politie worden echter vertraagd door betogers die zich in tunnels verborgen houden. “De evacuatie van de bovengrondse infrastructuur is grotendeels afgerond”, aldus Dirk Weinspach, politiecommissaris in Aken, donderdagavond tegenover WDR. “Alle huizen zijn ontruimd, op één na. De weide is leeg, en een groot deel van de boomhutten is ook verwijderd.”

Een groot deel van de boomhutten werd ontruimd

Het is echter wel nog onduidelijk hoe lang de politie-operatie nog zal duren. Journalisten ter plaatse stelden vast dat agenten donderdag bomen velden, struiken weghaalden en hutten sloopten.

De tunnels, die het werk van de politie verder kunnen bemoeilijken, werden gisteren ontdekt. In zeker één ervan zitten mensen verstopt, aldus Weinspach. “Het zal belangrijk zijn heel voorzichtig te werk te gaan en geen risico’s te nemen. We weten niet hoe stabiel deze structuren zijn. We weten ook niet hoe de luchttoevoer daar is.”

De activisten eisen dan ook dat de politie stopt met de inzet van zwaar materieel in het dorp, omdat dit de levens van de mensen in de tunnel in gevaar brengt. De politie gaat nu op zoek naar ingangen van de tunnels.

Op dit moment is het voor de politie onmogelijk om dichter bij de actievoerders te komen. Speciale hulpdiensten werken uit “hoe de redding op passende wijze kan worden uitgevoerd.”

Arrestanten worden door de politie bewaakt in een geïmproviseerde gevangenenbus. (12/01/23)

Lützerath wordt ondanks hevig verzet van klimaatactivisten afgebroken om bruinkool te winnen. Volgens de bezetters leidt dit tot verdere onaanvaardbare opwarming van de aarde. Duitsland is hard op zoek naar nieuwe energiebronnen vanwege de uitfasering van kernenergie en de leveringsstop van Russisch aardgas. Critici zeggen echter dat het ontginnen van nieuwe steenkoolgebieden niet nodig is.

Muzikanten Thomas Gerlinger (54) en Luppe

Vioolmuziek

Over het lawaai van bulldozers en het geschreeuw heen, namen twee violisten donderdag op hun eigen manier afscheid van Lützerath. Vanaf het balkon van een verlaten huis speelden ze werken van Bach. “Ik ben hier om muziek te maken omdat het een belangrijke zaak is, omdat dit voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen is", vertelt Thomas Gerlinger (54). Hij sloot zich samen met zijn dochter bij de betogers aan. “Toen duidelijk werd dat de ontruiming zou plaatsvinden, was het voor mij duidelijk dat mijn plaats nu en vandaag hier is”, zegt de man, die een concert annuleerde om de protestactie bij te wonen.

Samen met zijn vriend, die enkel de naam ‘Luppe’ gaf, verblijft hij met een twintigtal andere activisten in de verlaten woning. Ze hebben het huis gebarricadeerd en de enige manier om het balkon te bereiken is via een ladder.

Het tentenkamp van de activisten in Keyenberg. (07/01/23)

Greta Thunberg

Veel activisten die uit het dorp zijn weggehaald door de politie, sluiten zich inmiddels aan bij een groot actiekamp in Keyenberg, op enkele kilometers van het bezette dorp. Momenteel zitten daar volgens de woordvoerster al meer dan duizend activisten. De tot dusver vreedzame protesten escaleerden daar op donderdagavond, toen een politieauto in brand werd gestoken.

Zaterdag vindt vanuit Keyenberg een grote demonstratie plaats uit solidariteit met de bezetters van het dorp, waarin ook de Zweedse milieuactiviste Greta Thunberg meeloopt. De woordvoerster verwacht er zeker 20.000 mensen.

Het regionale hoofdkantoor van de Groenen in Flensburg werd bezet. (12/01/23)

Bezetting hoofdkwartier Groenen

Zo’n dertig activisten bezetten donderdag ook het hoofdkwartier van de Groenen in Düsseldorf en eisten een gesprek met de groene minister van Energie, Mona Neubaur, die ze verantwoordelijk houden voor de ontruiming van Lützerath. De minister weigerde. Ook het regionale hoofdkwartier van de Groenen in Flensburg werd bezet. De gebeurtenissen in Lützerath leiden inmiddels tot hevige conflicten binnen de Groenen, die zowel in de deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) als in de Bondsrepubliek in de regering zitten.

Zo eist de groene NRW-parlementarier Antje Grothus in een brief aan de deelregering in Düsseldorf dat de ontruiming van Lützerath wordt stopgezet. Vlak achter het bezette dorp weigeren namelijk 25 eigenaren hun grond aan energiebedrijf RWE te verkopen. Dat betekent dat de bruinkoolmachine voorbij Lützerath tot stilstand komt, aldus Grothus, want de juridische onteigeningsprocedures kunnen jarenlang in beslag nemen. RWE wil de 280 miljoen ton bruinkool, die zich onder het dorp bevindt, ontginnen.

Bruinkoolwinning

Duitsland beschikt over enorme bruinkoolvoorraden, maar wil ter bescherming van het klimaat tegen ten laatste 2038 stoppen met de ontginning ervan. In de deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft energiebedrijf RWE ermee ingestemd de uitstap te vervroegen naar 2030. Deel van de overeenkomst is wel dat de grond onder Lützerath nu nog verder mag afgegraven worden, en daarvoor moet het dorp verdwijnen. Onder het dorp bevindt zich immers 280 miljoen ton bruinkool. Lützerath wordt al twee jaar bezet door activisten die willen tegengehouden dat het moet verdwijnen voor de bruinkoolwinning.

Een klimaatactivist wordt weggevoerd door de politie in Lützerath.

Zo’n 200 wetenschappers en prominente Duitsers hebben in het blad ‘Der Spiegel’ in een open brief opgeroepen met de bruinkoolwinning te stoppen. Het winnen van bruinkool in Lützerath is volgens hen niet nodig om Duitsland aan elektriciteit te helpen.

KIJK. Klimaatactivist gooit molotovcocktail richting politie

