IN BEELD. Oekraïense kleuters in Lviv oefenen hoe ze naar schuilkelder moeten lopen tijdens raketaanval

In de ‘Smart English’-kleuterschool in de stad Lviv, in het westen van Oekraïne, is het voor de leerlingen en hun leerkrachten dagelijkse kost om vliegensvlug naar de schuilkelder van de school te moeten vluchten. Zo houden de leerkrachten noodoefeningen voor het geval er een luchtaanval op de stad zou plaatsvinden. De beelden tonen hoe de oorlog in het land een impact heeft op het leven van alle Oekraïners, ook op dat van de allerjongsten.