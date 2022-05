IN BEELD. Oekraïense jongeren in Kiev nemen deel aan tatoeage-marathon om geld voor leger in te zamelen

In een verlaten fabriek in de Oekraïense hoofdstad Kiev hebben lokale tattoo-artiesten de afgelopen zeven weken een wekelijkse tatoeage-marathon georganiseerd. Dat doen ze om geld in te zamelen voor het Oekraïense leger, dat sinds de start van de oorlog op 24 februari de meedogenloze strijd tegen de Russen aangaat. In totaal heeft het initiatief al 270.000 Oekraïense grivna (zo’n 8.566 euro) opgeleverd. De meeste klanten kiezen voor symbolische ontwerpen, waarmee ze de liefde en steun voor hun vaderland willen uitdrukken.

De bedenker van de campagne is de 34-jarige Sasha Filipchenko, een tattoo-artiest die geboren is op de Krim maar al enkele jaren in Kiev woont. “We zullen dit blijven voortzetten tot het einde van de oorlog”, vertelt Filipchenko aan het persagentschap Reuters. “Misschien kunnen we ook nog een laatste marathon houden op de dag van de overwinning”, aldus de man.

Elke zaterdag komen er zo’n 50 tot 70 mensen langs om zich te laten tatoeëren. De wekelijkse marathon vindt plaats in Podil, een hippe wijk in de Oekraïense hoofdstad.

Volledig scherm In deze verlaten fabriek in Kiev wordt elke week een tatoeage-marathon georganiseerd om geld voor het leger in te zamelen. © REUTERS

Symbolische betekenis

Achter de tatoeages die de klanten laten zetten, schuilt vaak heel wat symboliek. De 18-jarige Myroslava Arnautova liet afgelopen zaterdag haar eerste tatoeage zetten. Ze koos voor een afbeelding van een vogel die oorspronkelijk getekend is door de 85-jarige Oekraïense kunstenaar Lyubov Panchenko. Hij kwam in april om het leven in de voorstad Boetsja, zo’n 25 kilometer ten noordwesten van Kiev. “Het is mijn eerste tatoeage, maar het voelt alsof ik ze al heel mijn leven heb”, vertelt Arnautova.

Volledig scherm De 18-jarige Myroslava Arnautova liet afgelopen zaterdag haar eerste tatoeage zetten. © REUTERS

Sommigen lieten zich dan weer inspireren door de meest duistere momenten in de oorlog. Zo liet de 22-jarige Liliya Tolmachova een doodskist met het woord ‘banderolka’ (‘pakket’) zetten. De jonge vrouw vertelt hoe ze op het idee kwam terwijl ze tijdens een raketaanval aan het schuilen was in de kelder van een school. “Het is humoristisch bedoeld. Het staat voor de ‘pakketjes’ met overleden Russische soldaten die Rusland moet terugnemen. Wij willen die hier niet”, legt Tolmachova uit.

Volledig scherm De tattoo van de 22-jarige Liliya Tolmachova. © REUTERS

Begin april trokken de Russen zich terug uit de regio rond Kiev. Sindsdien komt de stad stilaan weer tot leven. Zo hebben sommige restaurants en cafés hun deuren heropend en komen groepjes jongeren weer steeds vaker samen in de openbare ruimtes van de stad.

Volledig scherm De 18-jarige Maksym koos voor een tattoo van een oud Slavisch symbool dat voor "eer, gerechtigheid en wijsheid" staat. © REUTERS

Volledig scherm Leksina: "Ik wou het leger helpen. Ik heb 'on the spot' beslist welke tatoeage ik wou en waar." © REUTERS

Volledig scherm De 20-jarige Artem Munytyanov laat het traditionele wapenschild van Oekraïne op zijn borstkas zetten. © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm De 19-jarige Zakhar Tokar poseert met zijn nieuwe tatoeage. Hij liet een blad van een kastanjeboom zetten, wat symbool staat voor zijn geboortestad Kiev. © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm De 29-jarige Oleksandr Kryshtof liet vier nieuwe tatoeages zetten tijdens de marathon. © REUTERS

Volledig scherm De 21-jarige studente Maria Shustykova koos voor een tattoo van een ‘Motanka’, een traditioneel Oekraïens gelukspopje. © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS