IN BEELD. Nu al meer dan 1,2 miljoen mensen gevlucht uit Oekraïne

Ternat Cafébaas Steven (36) rijdt naar Polen om Oekraïense vluchtelin­gen op te pikken: “Ik weet nog niet helemaal wat mij te wachten staat”

Steven De Loof (36), vooral gekend als uitbater van café De Nachtmis in Sint-Katherina-Lombeek, trekt zondag met zijn Ford Focus naar de grens met Oekraïne. Bedoeling is om vluchtelingen op te pikken en over te brengen naar ons land of Duitsland. “Misschien tref ik in Polen al vluchtelingen aan, maar evengoed help ik eerst enkele dagen ter plaatse mee in een vluchtelingencentrum”, zegt hij.

3 maart