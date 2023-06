IN BEELD. In balzaal en zelfs in douche: hier bewaarde Trump dozen vol meegenomen documenten, waaronder top secret-nucleaire geheimen

De Amerikaanse oud-president Donald Trump wordt in de zaak rond geheime documenten die hij meenam uit het Witte Huis verdacht van 37 misdrijven. Dat blijkt uit de openbaar gemaakte akte van beschuldiging. In die akte staan heel wat opvallende details. Zo blijkt dat Trump nucleaire Amerikaanse geheimen meenam naar huis en dat documenten onder meer opgeslagen werden in een balzaal, zijn slaapkamer, en... een douche. Verder raakte vandaag bekend dat Trumps persoonlijke assistent ook aangeklaagd is. En twee advocaten die de oud-president bijstonden, zijn opgestapt. Ze verdedigen Trump ook niet meer in de zaak rond de bestorming van het Capitool.

De zaak tegen Trump draait om documenten die hij na zijn vertrek uit het Witte Huis had meegenomen naar zijn landgoed in Florida, Mar-a-Lago. De autoriteiten hebben daar zo’n 13.000 stukken in beslag genomen, waaronder honderd geheime documenten. Het gaat onder meer om militaire informatie.



Er zitten zelfs documenten bij met gedetailleerde info over Amerikaanse kernwapenprogramma’s, over kwetsbaarheden van de VS als het land aangevallen zou worden, en ook over specifieke plannen van de Amerikanen voor militaire vergeldingsaanvallen, zo blijkt. Kortom “materiaal dat de nationale veiligheid van de Verenigde Staten in gevaar zou kunnen brengen”, zo valt vandaag te lezen in de akte van beschuldiging.

Volledig scherm Foto uit de akte van beschuldiging: dozen met documenten opgeslagen op een podium in de White and Gold-balzaal in Mar-a-Lago. © AP

Dozen vol op de gekste plekken

Volgens de Amerikaanse wet moeten e-mails, brieven en andere werkdocumenten van de president of de vicepresident na hun ambtstermijn worden overdragen aan het Amerikaanse Nationale Archief. en andere wet, over spionage, verbiedt de president staatsgeheimen te bewaren op niet-toegestane en onbeveiligde plaatsen. Het is dus strafbaar als deze stukken op andere locaties liggen opgeslagen. Trump nam de documenten echter mee naar zijn optrekje in Florida, waar dozen vol papieren werden bewaard op verschillende plekken, waaronder - niet onverwacht - een kantoor en een opslagruimte. Maar opvallend; ook in een balzaal, een slaapkamer, een badkamer en een douche stonden dozen. Bij de akte van beschuldiging zitten foto’s die dat tonen. (Lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Foto uit de akte van beschuldiging: dozen met documenten in een badkamer en een douche in de Lake Room in Mar-a-Lago, het landgoed van Trump in Florida. © AP

Volledig scherm Dozen met documenten in een opslagruimte in Mar-a-Lago. © AP

Gisteren liet Trump zelf weten dat hij in beschuldiging is gesteld in de zaak. Via de pers en via Trump zelf waren vervolgens al enkele details naar buiten gekomen, maar nu is de akte van beschuldiging dus ook formeel gepubliceerd, met plots een heleboel explosieve details.

37 misdrijven

Uit de rechtbankstukken blijkt dat de oud-president formeel wordt verdacht van in totaal 37 misdrijven. Trump wordt naast “het achterhouden van informatie over de nationale veiligheid” onder meer ook verdacht van “belemmering van de rechtsgang”. De gewezen president wordt ook beschuldigd van het “afleggen van een valse getuigenis” en van “samenspanning” met zijn persoonlijke assistent Walt Nauta “om documenten te verbergen” die door de federale politie opgeëist werden.

Volledig scherm Dozen in de Lake Room in Mar-a-Lago. © AP

Trump verborg documenten van speurders én van zijn eigen advocaten. Hij nam dozen met documenten naar Mar-a-Lago, en van daaruit ook nog op zijn vliegtuig naar nog een ander landgoed van hem in Bedminster, New Jersey.

Volledig scherm Dozen met documenten in een opslagruimte in Mar-a-Lago. © AP

Assistent ook aangeklaagd

Trumps medewerker Walt Nauta is intussen in staat van beschuldiging gesteld. Hij zou Trump concreet geholpen bij de verplaatsing van de dozen met geheime documenten, om ze te verbergen. En hij heeft gelogen in een ondervraging van de FBI dat hij niets wist van de documenten.

“Ik verneem net dat de ‘schurken’ van het Departement van Onrechtvaardigheid een prachtige man gaan aanklagen”, liet de oud-president eerder vandaag weten via zijn eigen sociale netwerk Truth Social.

“Niet meer geheim”

Het is de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een voormalige president op federaal niveau strafrechtelijk wordt vervolgd. Dinsdag zal Trump voor het eerst in de zaak voor de rechter moeten verschijnen in Miami, een dag voor zijn 77e verjaardag.

Trump beweerde eerder dat de documenten helemaal niet meer geheim waren omdat hij als president dat stempel eraf had gehaald. Maar volgens de aanklacht is dat niet voor alle documenten het geval. De oud-president liet ze op zijn golfclub ook zien aan twee mensen die geen toegang zouden moeten hebben tot die geheime informatie.

Volledig scherm Trump-advocaten James Trusty (L) en John Rowley (R) vorige week in Washington aan het ministerie van Justitie. © AP

Advocaten stappen op

Nog nieuws in de geruchtmakende zaak: Trumps advocaten John Rowley en Jim Trusty hebben zich vandaag onverwacht teruggetrokken uit het dossier. Slechts uren nadat Trump formeel in staat van beschuldiging werd gesteld, lieten ze in een verklaring weten zelf te zijn opgestapt. Ze zeggen dat het “een eer” was de oud-president te verdedigen, en “we weten dat hij gelijk zal krijgen”. Het is niet duidelijk waarom de advocaten juist stoppen.

“Ik wil Jim Trusty en John Rowley bedanken voor hun werk, maar ze moesten het opnemen tegen een heel oneerlijke, corrupte, kwaadaardige en “zieke” groep mensen, zoals we die nooit eerder gezien hebben”, zei Trump op Truth Social over het vertrek. Hij zei zich in de zaak, die hij “de Grootste Heksenjacht aller tijden” noemt, te laten bijstaan door advocaat Todd Blanche. Later wordt zijn advocatenteam verder uitgebreid, aldus de oud-president.

Volledig scherm De eerste pagina van de akte van beschuldiging tegen Trump. © REUTERS

Onlangs stapte al een belangrijke advocaat van Trump op. Tim Parlatore vertrok half mei om “persoonlijke redenen”. “Het heeft niets te maken met een gebrek aan vertrouwen in de zaak”, benadrukte de raadsman toen. De verrassende aankondiging van Trusty en Rowley kan leiden tot extra complicaties voor de voor dinsdag geplande verschijning van Trump voor een federale rechtbank in Miami, bericht ‘Reuters’. Verder is het niet echt duidelijk wat de gevolgen zijn.

Meerdere rechtszaken

Tegen de oud-president lopen meerdere rechtszaken. Recent verloor Trump een civiele rechtszaak van schrijfster E. Jean Carroll: de jury stelde vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik. Trump moet zo’n 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro) schadevergoeding betalen aan Carroll. Een strafzaak tegen Trump rond betalingen aan pornoster Stormy Daniels gaat op 25 maart 2024 van start.

Gisteren beklemtoonde Trump “onschuldig” te zijn in deze zaak rond de documenten. Hij ziet het dus als een onderdeel van een enorme heksenjacht tegen hem, die bedoeld is om zijn presidentscampagne tegen te werken. Trump wil het in 2024 opnieuw opnemen tegen huidig president Joe Biden. Hij leidt momenteel ook in de peilingen voor de Republikeinse voorverkiezingen.

