IN BEELD. Hoogste hotel ter wereld opent de deuren in Shanghai

Duitser in wingsuit omgekomen na sprong uit helikopter in Zwitser­land

14:39 Een Duitser (33) is woensdag in Walenstadt in het noordoosten van Zwitserland overleden na een sprong uit een helikopter met een wingsuit. Dit speciale pak zorgt voor een langere zweefvlucht dan een normale parachutesprong. Twee anderen die tegelijkertijd met de 33-jarige man sprongen, overleefden de actie wel, meldde de Zwitserse politie.