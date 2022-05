IN BEELD. Honderden Oekraïners schuiven urenlang aan voor nieuwe postzegels van gezonken Russisch oorlogsschip

In de Oekraïense hoofdstad Kiev hebben heel wat inwoners urenlang in de rij gestaan voor het postkantoor, en dat voor de razend populaire postzegels van het gezonken Russische oorlogsschip Moskva. Naar aanleiding van het succes van de eerste reeks “Russisch oorlogsschip, go fuck yourself”-postzegels, heeft de Oekraïense postdienst nieuwe zegels met de Moskva uitgebracht. En die willen de Oekraïners maar al te graag bemachtigen.

Eind februari, aan het begin van de Russische invasie in Oekraïne, overleden dertien Oekraïense soldaten op Slangeneiland, een klein eiland westelijk van de Krim. De Oekraïense militairen werden er benaderd door de Russische oorlogsschepen Moskva en Vasily Bykov. “Geef je over of we openen het vuur”, zo was te horen in gesprekken tussen aanvallers en verdedigers. “Ik ben een Russisch oorlogsschip. Ik herhaal, ik ben een Russisch oorlogsschip”, klonk het voorts. “Ik stel voor dat u de wapens onmiddellijk neerlegt en u overgeeft om bloedvergieten en doden te vermijden”, zei een Russische officier. “Anders zal u gebombardeerd worden.”

Het antwoord van de Oekraïners was kort en bondig. “Go fuck yourself”, zeiden ze tegen de Russen. Even later werden ze beschoten. Begin april bracht Oekraïne het 186 meter lange oorlogsschip Moskva tot zinken met twee Neptuneraketten. Volgens de Russen kon de bemanning nog snel van boord worden gehaald.

Herbekijk: Oekraïense soldaten voor bombardering: “Go fuck yourself”

“Russisch oorlogsschip, gedaan ermee!”

Vandaag werden drie miljoen nieuwe postzegels uitgebracht waarop een Oekraïense soldaat is afgebeeld die zijn middelvinger naar het schip uitsteekt, alsook een andere waarop dezelfde afbeelding, maar dan na het zinken van het schip is te zien. Op de zegel staat de boodschap “Russisch oorlogsschip, gedaan ermee! Glorie aan de natie!”.

In april bracht de nationale post Ukrposhta al een eerste reeks postzegels uit met een gelijkaardig design en met de titel “Russisch oorlogsschip, go fuck yourself”. Ook toen stonden duizenden mensen in de rij aan het postkantoor in Kiev.

