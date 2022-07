IN BEELD. Het moment dat de speech van Shinzo Abe (67) uitdraaide op een drama

British Airways voorkomt staking grondperso­neel met hoger loon

Luchtvaartmaatschappij British Airways lijkt een staking van het grondpersoneel te kunnen voorkomen. De onderneming bereikte een akkoord met vakbond Unite waarin onder meer een hoger loon is afgesproken. Het grondpersoneel, dat eigenlijk over twee weken een driedaagse staking had gepland, mag nu over dat nieuwe akkoord stemmen.

