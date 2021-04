IN BEELD. Het blijft rommelen op Caribisch eiland Saint Vincent, dat onder dik deken van vulkaanas zit

De vulkaan ‘La Soufrière’ op Saint Vincent barstte vrijdag voor het eerst in ruim veertig jaar uit. Donkere aswolken werden uitgespuwd tot wel 10 kilometer hoogte. In de aanloop naar de uitbarsting moesten zo’n 16.000 mensen in allerijl uit het noorden van het eiland worden geëvacueerd. Onder meer cruiseschepen werden ingezet om mensen in veiligheid te brengen.

Zwavelgeur

Sindsdien is de vulkaan blijven rommelen en blijft ze ook as uitbraken. Medewerkers van de nooddiensten omschrijven het landschap als een “oorlogszone”. En het zal niet snel beter worden. Het neerdwarrelen van de assen kan dagen tot zelfs weken duren. Onder meer in hoofdstad Kingston hangt een doordringende zwavelgeur. Iedereen, maar zeker mensen met ademhalingsmoeilijkheden, wordt aangeraden om binnen te blijven.

Volledig scherm Saint Vincent ligt onder een dikke laag as. © AFP

Intussen is de as al tot ver voorbij Saint Vincent gereisd. Ook het bekende toeristische eiland Barbados, op zo’n 178 kilometer van Saint Vincent, ziet met variërende intensiteit as neerdwarrelen. Op sociale media worden beelden gedeeld van een dikke laag stof op auto’s en in straten. “Tenzij je een reden hebt om buiten te komen, blijf in je huis”, waarschuwden de autoriteiten daar over de asregen. “Dit om jezelf en je familie te beschermen.”

Bevingen

Op Saint Vincent worden nog altijd bevingen waargenomen. Afgelopen weekend waren er meerdere kleine uitbarstingen van de vulkaan. Zondagmorgen zorgde een stevige nieuwe ‘explosieve gebeurtenis’ zelfs voor een grote stroomonderbreking. “Explosies van gelijkaardige of grotere kracht en de daarmee gepaard gaande verspreiding van as zullen zich waarschijnlijk de komende dagen blijven voltrekken”, waarschuwen experten.

Volledig scherm Een man op de fiets in Barbados. © AP

Saint Vincent en de Grenadines telt meer dan 100.000 inwoners en behoort tot het Britse Gemenebest. De laatste vulkaanuitbarsting in het land dateerde van 1979. La Soufrière is de enige actieve vulkaan op Saint Vincent en is sinds 1718 vijf keer met veel geweld uitgebarsten. In 1902 kwamen bij een uitbarsting meer dan duizend mensen om het leven.

Volgens minister van Financiën Camillo Gonsalves zullen zo’n 20.000 mensen ontheemd zijn voor ongeveer drie tot vier maanden. Er zijn opvangplaatsen van de overheid, de eilanden St Lucia, Antigua and Grenada hebben hun grenzen geopend voor geëvacueerden. Onder meer Barbados stuurt ook humanitaire hulp. “Historisch gezien blijft de vulkaan na uitbarsting sporadisch verdergaan voor een paar maanden. De meeste oogsten op het eiland zullen verloren gaan”, zei Gonsalves nog. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk.

Volledig scherm Beeld van de uitbarsting vrijdag. © REUTERS

Volledig scherm Een wolk vulkanische as boven Saint Vincent zaterdag. © AP

Volledig scherm Huizen en straten onder de vulkanische as zaterdag. © EPA

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Een bestofte vrijwilliger. © AFP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm Het woord "wow" geschreven in een stoflaag op een auto in Barbados. © via REUTERS

Volledig scherm Ook dat eiland wordt nu geconfronteerd met veel as. © AP

