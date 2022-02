IN BEELD. Grote exodus, grote emoties: al meer dan 400.000 Oekraïners gevlucht naar het buitenland

Zelzate Andy zet eerste vluchtelin­gen af in Polen en trekt opnieuw naar grens: “Mensen vinden me dapper, maar je moet het gewoon doen”

Andy De Schipper uit Zelzate is zaterdag in zijn eentje naar de Pools-Oekraïnse grens gereden om hulp te bieden aan gevluchte Oekraïners. Inmiddels heeft hij een familie veilig afgezet in Polen en is hij opnieuw onderweg naar de grens om nog meer mensen op te pikken.

16:36