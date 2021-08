IN BEELD. Grote brand verwoest appartementsgebouw in Milaan

De brandweer is maandag nog aan het nablussen in een appartementsgebouw van twintig verdiepingen in Milaan. Daar brak zondagavond een zware brand uit. Het gebouw ging zo goed als volledig in de vlammen op, maar er is voorlopig geen sprake van dodelijke slachtoffers.