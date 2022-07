IN BEELD. Futuristische verticale wolkenkrabbers van 120 km lang zullen verrijzen in Saudi-Arabië

Update Bin Salman ontkent aan Biden dat hij journalist liet vermoorden - VS verwachten opvoering Saudische olietoe­voer

De Amerikaanse president Joe Biden is vrijdag toegekomen in Saudi-Arabië. Daar wachtte hem een aanvankelijk koele ontvangst. Tijdens zijn kiescampagne in 2020 had Biden gezegd dat hij van Saudi-Arabië een paria wilde maken vanwege de moord op journalist Jamal Khashoggi. Kroonprins Mohammed bin Salman, de feitelijke machthebber in Saudi-Arabië, ontkende tegenover Biden dat hij iets met de moord te maken had. Verder spraken de leiders over olietoevoer. De VS rekenen erop dat Saudi-Arabië de oliekraan verder opendraait. Het Witte Huis heeft dat in een verklaring naar buiten gebracht na de ontmoeting.

