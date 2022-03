IN BEELD. Foto’s voor en na tonen verwoesting van Oekraïense stad Marioepol

Zoon van Renate (46) nog steeds vast in Oekraïne: “Russen richten al wapen op jou voor ze 'stop' roepen”

Renate Degryse (46) is nog steeds op zoek naar haar gestrande zoon in Oekraïne. De Antwerpse mama staat al dagenlang vast aan de Poolse grens. Onlangs kon ze wel even naar de nabijgelegen stad Lviv gaan. Bij JOE vertelt Renate over de chaos die ze daar zag. “Oudere mensen en mama’s met baby’s worden gewoon opzij geduwd”, aldus Renate. Zoon Wessel (24), die vastzit bij de Krim, mag het land dan weer niet verlaten langs Russische kant. “Wessel vertelde doodsbang hoe de Russische grenswacht al hun wapens op hem richtten voor ze nog maar stop riepen”, zegt Renate. Bekijk het gesprek hierboven.

12:05