IN BEELD. Enorm Amerikaans wapentransport aangekomen in Nederland

Thatcher velde meer dan 20 jaar geleden al vernieti­gend oordeel over Poetin in opnieuw opgedoken video

Ten tijde van de ramp met de Koersk, de Russische onderzeeër die zonk in de Barentszzee, maakte de voormalige Britse premier Margaret Thatcher een inschatting van Vladimir Poetin tijdens de eerste jaren van zijn presidentschap. “Ik keek naar de foto’s van de heer Poetin en probeerde een spoor van menselijkheid te vinden. Maar ik had beter moeten weten.” Het opnieuw opgedoken videofragment is inmiddels viraal gegaan.

10 januari