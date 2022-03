IN BEELD. Duizenden mensen betogen in Europese steden voor vrede in Oekraïne

In Brussel, Zürich, Rome, Parijs, Zagreb, Londen, Den Haag en Rotterdam zijn duizenden betogers zaterdag opnieuw de straat opgetrokken om te protesteren tegen de Russische inval in Oekraïne. Vorig weekend protesteerden al honderdduizenden mensen, gehuld in blauw en geel, in de Europese steden, onder meer in Praag, Berlijn, Vilnius en Madrid, om de invasie te veroordelen.

Volledig scherm Het protest in Brussel. © AP

Op initiatief van de beweging ‘Together 4 Freedom’ heeft, volgens een schatting van de politie Brussel-Elsene, een vijftigtal mensen zaterdag vanaf 11 uur gedemonstreerd op het Albertinaplein in Brussel om het Oekraïense volk een hart onder de riem te steken. De organisatie ‘Promote Ukraine’ hoopt zondag 20.000 mensen op de been te brengen voor de ‘Stand with Ukraine’-mars. Die begint om 13 uur op de Koning Albert II-laan. Via de website en de Facebookpagina van ‘Promote Ukraine’ is een donatieoproep gedaan.

Volledig scherm Het protest in Den Haag © ANP

In Den Haag en Rotterdam zijn zaterdag honderden mensen bijeengekomen om te demonstreren tegen de Russische president Vladimir Poetin en de oorlog in Oekraïne. Op het Malieveld en de Koekamp was de actie ‘Stop de oorlog!’, onder meer georganiseerd door de SP en de Partij voor de Dieren. Bij de Russische ambassade protesteerden in Nederland woonachtige Russen. In Rotterdam is op Plein 1940 gedemonstreerd voor vrede.

Volledig scherm Het protest in Zürich © EPA

Zaterdag kwamen in Zürich, de dichtstbevolkte stad van Zwitserland, tienduizenden mensen op straat met de slogans "Vrede nu" en "Stop de oorlog". Vooral vakbonden en linkse partijen hadden opgeroepen om te manifesteren. Volgens de organisatie waren de betogers met meer dan 40.000.

Volledig scherm Het protest in Rome © Photo News

In Rome verenigde een grote ‘vredesstoet’ duizenden betogers, op het appel van meerdere vakbonden en talrijke ngo's. “Geen enkele basis, geen enkele soldaat, Italië uit de NAVO” scandeerden pacifisten onder de regenboogvlag. “Het is misschien een van de eerste echte manifestaties voor vrede. Hier gelooft niemand dat je vrede kan stichten met wapens, dat men vrede maakt door wapens naar een van de partijen te sturen”, zei de Italiaanse cartoonist, schrijver en acteur Vauro Senesi.

Volledig scherm Het protest in Parijs © AP

In Parijs kwamen duizenden mensen samen op de Place de la République. “We zullen daar elk weekend zijn, in Parijs of elders, tot meneer Poetin vertrekt en zijn tanks terugtrekt”, zei Aline Le Bail-Kremer van de organisatie Stand With Ukraine aan het Franse persagentschap AFP. “Stop de oorlog”, “Poetin moordenaar” en “Red Oekraïne” stond op de pancartes te lezen.

Volledig scherm Het protest in Zagreb © AFP

In Zagreb betoogden meer dan duizend mensen om Oekraïne te steunen. Meerdere manifestanten hulden zich in de Oekraïense vlag. Betogers droegen pancartes met “Stop de oorlog, red Europa” en “Glorie aan Oekraïne” op.

Volledig scherm Het protest in Londen © EPA

In Londen verzamelden dan weer honderden mensen op Trafalgar Square, gewapend met slogans als “Poetin doodt” en “Totaal embargo tegen Rusland”.