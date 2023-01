IN BEELD. Dodentol protesten Peru loopt op tot 54: demonstranten eisen vertrek president

VS bereiken schulden­pla­fond: clash tussen Republikei­nen en Democraten is op til

De overheid van de Verenigde Staten heeft het wettelijk vastgelegde schuldenplafond bereikt. Dat meldt het ministerie van Financiën donderdag. De bevoegde minister Janet Yellen schrijft in een brief aan het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat er “buitengewone maatregelen” worden getroffen om te vermijden dat het schuldenplafond overschreden wordt. Als Republikeinen en Democraten geen deal kunnen sluiten om het schuldenplafond te verhogen of af te schaffen, stort dat volgens experts de wereldeconomie in chaos.

